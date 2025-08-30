নদীতে নতুন পানি আসায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার মহড়া দেওয়ার সময় সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকা ও বরযাত্রীবাহী ট্রলারের সংঘর্ষে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় ১৪ থেকে ১৫ জন আহত হয়েছে।
শনিবার (৩০ আগস্ট সকালে উল্লাপাড়া মডেল থানার এএসআই ওমর ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে, শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের দহকুলা ব্রীজের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মৃতরা হলেন উল্লাপাড়ার বড়পাঙ্গাসী ইউনিয়নের চাকসা গ্রামের রহিজ মন্ডল (৫০) একই ইউনিয়নের নরসিংহপাড়া গ্রামের নুর মোহাম্মদ (৪৫)।
জানা যায়, চাকসা দক্ষিণপাড়া এলাকার মায়ের দোয়া এক্সপ্রেস নামের একটি নৌকাবাইচ দল নৌকা বাইচালদের নিয়ে মহড়া শেষে ফেরার সময় দহকুলা ব্রীজের কাছে এ দুর্ঘটনার শিকার হয়। সংঘর্ষের পর বাইচের নৌকাটি ডুবে যায়। এ সময় নৌকাটি পানি ডুবে গেলে সবাই পানিতে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা দ্রুত বাইচালদের উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে আহতদের হাসপাতালে পাঠান।
বাবু নামের এক বাইচাল বলেন, নৌকার মহড়া শেষে ফেরার পরে একটি বরযাত্রীবাহী ট্রলার আমাদের নৌকার উপর দিয়ে চলে যায়। এতে পুরো নৌকা পানিতে ডুবে যায়। মায়ের দোয়া এক্সপ্রেসের ১৪-১৫ জন পানিতে পড়ে যায়। এখনও কয়েকজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় নিহতের পরিবারের শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
উল্লাপাড়া মডেল থানার এএসআই ওমর ফারুক বলেন, বাইচ দলের নৌকাটির সঙ্গে বরযাত্রীবাহী একটি শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকার সংঘর্ষ হয়। এতে বাইচ দলের দুই সদস্য ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। দুর্ঘটনায় আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের মরদেহ থানায় রাখা হয়েছে।