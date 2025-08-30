কোয়াবের নির্বাচনে লড়াই কেবল সভাপতি পদে

ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) নির্বাচন নিয়ে বেশ সরগরম হয়েছিল ক্রিকেটাঙ্গন। তবে শেষ পর্যন্ত সেই আমেজ আর নেই নির্বাচনের মাঠে। ১১ পদের মধ্যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে কেবল একটি পদে। বাকি ১০ পদে এক জন করে প্রার্থী মনোনয়ন তুলেছেন। তাতে কোনো লড়াই ছাড়াই তারা নির্বাচিত হতে চলেছেন।
মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর কোয়াবের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। যেখানে সভাপতি পদের জন্য লড়বেন সাবেক ক্রিকেটার সেলিম শাহেদ ও বর্তমান ক্রিকেটার মোহাম্মদ মিঠুন। ভোটার হিসেবে মোট ২১২ জন নিবন্ধন করেছেন বলে জানা গেছে।
একক প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন-শাহরিয়ার হোসেন বিদ্যুৎ (সিনিয়র সহ-সভাপতি), নুরুল হাসান সোহান (সহ-সভাপতি)। আট সদস্য-নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, আকবর আলী, রুমানা আহমেদ, শামসুর রহমান শুভ, ইরফান শুক্কুর, খালেদ মাসুদ পাইলট ও ইমরুল কায়েস।