সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কোয়াবের নির্বাচনে লড়াই কেবল সভাপতি পদে

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৭
ছবি: সংগৃহীত

ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) নির্বাচন নিয়ে বেশ সরগরম হয়েছিল ক্রিকেটাঙ্গন। তবে শেষ পর্যন্ত সেই আমেজ আর নেই নির্বাচনের মাঠে। ১১ পদের মধ্যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে কেবল একটি পদে। বাকি ১০ পদে এক জন করে প্রার্থী মনোনয়ন তুলেছেন। তাতে কোনো লড়াই ছাড়াই তারা নির্বাচিত হতে চলেছেন। 

মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর কোয়াবের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। যেখানে সভাপতি পদের জন্য লড়বেন সাবেক ক্রিকেটার সেলিম শাহেদ ও বর্তমান ক্রিকেটার মোহাম্মদ মিঠুন। ভোটার হিসেবে মোট ২১২ জন নিবন্ধন করেছেন বলে জানা গেছে। 

একক প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন-শাহরিয়ার হোসেন বিদ্যুৎ (সিনিয়র সহ-সভাপতি), নুরুল হাসান সোহান (সহ-সভাপতি)। আট সদস্য-নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, আকবর আলী, রুমানা আহমেদ, শামসুর রহমান শুভ, ইরফান শুক্কুর, খালেদ মাসুদ পাইলট ও ইমরুল কায়েস।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট বিসিবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লিটনের ফিফটিতে দাপুটে জয়, সিরিজে এগিয়ে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ম্যাচের টিকেট মিলবে সর্বনিম্ন মূল্য ২ হাজার, সর্বোচ্চ ৬৯ হাজার!

পদদলিত হয়ে নিহতদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দেবে বেঙ্গালুরু

তাসকিনের জোড়া আঘাতে চাপে নেদারল্যান্ডস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপে বিশাল ব্যবধানে জিতলো বাংলাদেশ 

পাকিস্তানের ফিল্ডিং নিয়ে সাংবাদিকের কথায় মেজাজ হারালেন হারিস রউফ

অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দলের কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারলো বাংলাদেশ ‘এ’ দল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng