উখিয়ায় সেনা কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণা, ‍যুবক আটক

কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সেনা কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তার কাছ থেকে কালো রংয়ের একটি ওয়াকিটকি জব্দ করা হয়।
শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুরে কক্সবাজার আদালতে সোপর্দ করা হয়। তার আগে, শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে নয়টার সময় উখিয়ার কুতুপালং রেজিস্টার্ড ক্যাম্পের মোড়ে আনসার চেকপোস্টের সামনে এ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটকের পর তাকে উখিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়।
আটককৃত হলো কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার হলদিয়া পালং ইউনিয়নের পূর্ব পাতাবাড়ী গ্রামের ছলিম উল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ ইউসুফ আনোয়ার।
জানা যায়, উখিয়ার ৩ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ই-৬০ ব্লকের বাসিন্দা শামসুল ইকরাম, পরিবারের অনুমতি ছাড়াই সোয়াইফ নামে এক তরুণীকে বিয়ে করেন। বিষয়টি নিয়ে শ্বশুরপক্ষ ইউসুফ আনোয়ারকে আর্মি অফিসার ভেবে সহায়তা চান।
তারা এই ভূয়া সেনা কর্মকর্তাকে বলের, আপনি তো আর্মির অফিসার, আমার মেয়েকে জোর করে বিয়ে করেছে শামসুল ইকরাম, তাকে উদ্ধার করে দিন।
বিশ্বাস করেছিলেন, তিনি প্রশাসনের লোক, বিচার করবেন। কিন্তু এ সুযোগে আনোয়ার আবারও প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসেন।
অভিযোগ রয়েছে, আনোয়ার হোসেন দীর্ঘদিন ধরে সেনা কর্মকর্তা কিংবা আর্মির গোয়েন্দা সংস্থার এএসইউ পরিচয়ে রোহিঙ্গা পরিবারের সালিশ-বিচারের নামে অর্থ হাতিয়ে আসছিলেন।
এ বিষয়ে সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র স্পষ্টভাবে জানান, সেনাবাহিনী ক্যাম্প এলাকায় কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করে। কোনো ব্যক্তি সেনা কর্মকর্তা বা গোয়েন্দা পরিচয়ে সালিশ বা আর্থিক লেনদেন করলে তা প্রতারণা। এর সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করছি।
এ ব্যাপারে উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি জিয়া উদ্দিন বলেন, আটক ইউসুফ আনোয়ারের বিরুদ্ধে উখিয়া থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।