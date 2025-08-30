গ্যালারিতে প্রেমের প্রস্তাব, কোর্টে সাবালেঙ্কার বিজয়ের হাসি    

ইউএস ওপেনে লুইস আর্মস্ট্রং স্টেডিয়ামে লেইলাহ ফার্নান্দেজের বিপক্ষে লড়াই করছিলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। হঠাৎ খেলা থেমে আছে। কিন্তু গ্যালারিতে চলছিল এক ভিন্ন ঘটনা। প্রায় ১৪ হাজার দর্শকের সামনে এক প্রেমিক হাঁটু গেড়ে প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মেয়েটি লজ্জায় মুখ ঢাকলেন, ছেলেটি আংটি পরিয়ে দিলেন, আর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল করতালি আর উল্লাস। ধারাভাষ্যকাররাও খেলার বর্ণনা থামিয়ে প্রেমের গল্পে মগ্ন হয়ে পড়লেন।
এই দৃশ্য বড় পর্দায় দেখছিলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। মুখে মৃদু হাসি, চোখে প্রশংসা। কিন্তু তখনও তার সমস্ত মনোযোগ চার বছর আগের এক অসমাপ্ত লড়াইয়ে। ২০২১ ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে লেইলাহ ফার্নান্দেজের কাছে হেরে যাওয়ার সেই ক্ষত এখনও তাজা। এবার সেই হিসাব মেটানোর সুযোগ পেয়েছেন তিনি।
ফার্নান্দেজকে ৬-৩, ৭-৬ (২) গেমে হারিয়ে সাবালেঙ্কা যেন নিজের ভেতরের প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে দিলেন। ম্যাচ শেষে কোর্টে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ‘সত্যই এই প্রতিশোধ নিতে মুখিয়ে ছিলাম। এই জয়ে আমি খুবই খুশি।’
তবে প্রতিপক্ষের প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব নেই তার। সাবালেঙ্কা বলেন, ‘সে অবশ্যই কঠিন এক প্রতিপক্ষ। দেখতেই পাচ্ছি, সে কঠোর পরিশ্রম করছে ও উন্নতি করছে। আজকেও দারুণ খেলেছে। প্রতি সেটে স্রেফ কয়েকটি পয়েন্ট ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমার জন্য সেটি (২০২১ সালের হার) ছিল কঠিন এক শিক্ষা। সেটি ছিল আমাদের প্রথম দেখা, এরপর আর কখনও পরস্পরের সঙ্গে খেলা হয়নি আমার। আজকে আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে, ওই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিয়েছি ও খেলোয়াড় হিসেবে উন্নতি করেছি।’
ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে গ্যালারির সেই বিয়ের প্রস্তাবের প্রসঙ্গ উঠলে সাবালেঙ্কা বলেন, ‘আমার মনে হয়, আমার ম্যাচে প্রথমবার কেউ এমন (বিয়ের) প্রস্তাব দিল। মধুর এক মুহূর্ত ছিল সেটি। আমি চেষ্টা করছিলাম কোনোরকমে হাসি আটকে রাখতে, কারণ খুবই মিষ্টি মুহূর্ত ছিল। আশা করি, ওরা এখন দারুণ খুশি। আমি চেষ্টা করছিলাম খেলায় মনোযোগ ধরে রাখতে। দারুণ মুহূর্ত ছিল, ওদের বিয়ের জন্য শুভ কামনা।’