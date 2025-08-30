ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি একটি পর্নোগ্রাফি সাইটের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সাইটটিতে মেলোনি এবং তার বোনের ছবিসহ অন্যান্য হাই-প্রফাইল নারীদের ছবি ডিপফেক দিয়ে বিকৃত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে যৌনতাবাদী এবং আপত্তিকর ক্যাপশনও ব্যবহার করা হয়েছে।
এ নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার পর বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সাইটের পরিচালকরা এটি বন্ধ করে দেয়। অভিযোগ রয়েছে, তারা সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েবসাইট বা পাবলিক সোর্স থেকে নারীদের ছবি সংগ্রহ করতো এবং সেগুলোকে বিভিন্নভাবে নকল করে প্রকাশ করত।
জর্জিয়া মেলোনির পাশাপাশি সাইটটিতে তার বোন আরিয়ানা এবং অন্যান্য ইতালীয় সেলিব্রিটি ও রাজনীতিবিদদের ছবিও দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী ইতালির কোরিয়ের ডেলা সেরা সংবাদপত্রকে বলেছেন, 'যা ঘটেছে তাতে আমি বিরক্ত। আমি সেই সকল নারীর প্রতি সংহতি ও সমর্থন জানাতে চাই, যারা সাইটের পরিচালক এবং এর ব্যবহারকারীদের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট, অপমানিত এবং লঙ্ঘিত হয়েছেন।'
তিনি আরও বলেন, 'এটা হতাশাজনক যে, ২০২৫ সালে এসেও এমন কিছু লোক আছেন, যারা একজন নারীর মর্যাদা পদদলিত করা এবং তাকে যৌনতাবাদী ও অশালীন অপমানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করাকে স্বাভাবিক এবং বৈধ বলে মনে করেন।'
দীর্ঘদিনের সঙ্গীর 'যৌনতাবাদী মন্তব্য'র কারণে ২০২৩ সালে প্রধানমন্ত্রী মেলোনির বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তিনি এর আগেও ডিপফেক পর্নোগ্রাফি এবং পারিবারিক সহিংসতাসহ নারী সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে সোচ্চার ছিলেন।
এর আগে ২০২৪ সালেও তিনি তার একটি ডিপফেক ভিডিও তৈরির অভিযোগে দুই জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। এ মামলার পরবর্তী শুনানি সেপ্টেম্বরে হওয়ার কথা রয়েছে।