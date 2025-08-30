পদদলিত হয়ে নিহতদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দেবে বেঙ্গালুরু

দীর্ঘ ১৮ বছরের অপেক্ষার পর আইপিএলের সর্বশেষ আসরে প্রথমবারের মতো শিরোপা জয়ের স্বাদ পায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। তাই আনন্দের মাত্রাটা ছিল অনেক। তবে আনন্দঘন মুহূর্ত হঠাৎই রূপ নেয় বিষাদে।
চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরদিনই (৪ জুন) দর্শকদের জন্য বেঙ্গালুরুতে উৎসবের আয়োজন করা হয়। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া সেই উৎসবে পদদলিত হয়ে ১১ জন ভক্ত নিহত হন।
ট্রফি জয়ের উৎসবে পদপিষ্টের ঘটনায় নিহতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। যে ১১ জন ওই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দিচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা দিয়ে আরসিবি জানিয়েছে, ‘৪ জুন, ২০২৫ তারিখে আমাদের হৃদয় ভেঙে গিয়েছে। আমরা আরসিবি পরিবারের এগারো জন সদস্যকে হারিয়েছি। তারা আমাদেরই অংশ ছিলেন। এরাই আমাদের শহর, আমাদের সম্প্রদায় এবং আমাদের দলকে অনন্য করে তোলেন। এদের না-থাকাটা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হবে। এদের শূন্যস্থান কোনও কিছু দিয়ে ভরাট করা সম্ভব নয়। তবু প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আরসিবি নিহতদের পরিবারকে ২৫ লাখ টাকা দিচ্ছে।’