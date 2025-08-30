সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পদদলিত হয়ে নিহতদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দেবে বেঙ্গালুরু

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৬
ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘ ১৮ বছরের অপেক্ষার পর আইপিএলের সর্বশেষ আসরে প্রথমবারের মতো শিরোপা জয়ের স্বাদ পায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। তাই আনন্দের মাত্রাটা ছিল অনেক। তবে আনন্দঘন মুহূর্ত হঠাৎই রূপ নেয় বিষাদে। 

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরদিনই (৪ জুন) দর্শকদের জন্য বেঙ্গালুরুতে উৎসবের আয়োজন করা হয়। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া সেই উৎসবে পদদলিত হয়ে ১১ জন ভক্ত নিহত হন।

ট্রফি জয়ের উৎসবে পদপিষ্টের ঘটনায় নিহতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। যে ১১ জন ওই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দিচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা দিয়ে আরসিবি জানিয়েছে, ‘৪ জুন, ২০২৫ তারিখে আমাদের হৃদয় ভেঙে গিয়েছে। আমরা আরসিবি পরিবারের এগারো জন সদস্যকে হারিয়েছি। তারা আমাদেরই অংশ ছিলেন। এরাই আমাদের শহর, আমাদের সম্প্রদায় এবং আমাদের দলকে অনন্য করে তোলেন। এদের না-থাকাটা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হবে। এদের শূন্যস্থান কোনও কিছু দিয়ে ভরাট করা সম্ভব নয়। তবু প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আরসিবি নিহতদের পরিবারকে ২৫ লাখ টাকা দিচ্ছে।’

 

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট নিহত আইপিএল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লিটনের ফিফটিতে দাপুটে জয়, সিরিজে এগিয়ে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ম্যাচের টিকেট মিলবে সর্বনিম্ন মূল্য ২ হাজার, সর্বোচ্চ ৬৯ হাজার!

তাসকিনের জোড়া আঘাতে চাপে নেদারল্যান্ডস

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কোয়াবের নির্বাচনে লড়াই কেবল সভাপতি পদে

পাকিস্তানের ফিল্ডিং নিয়ে সাংবাদিকের কথায় মেজাজ হারালেন হারিস রউফ

অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দলের কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারলো বাংলাদেশ ‘এ’ দল

১৭ বছর পর সামনে এলো আইপিএলের সেই চড়ের ভিডিও 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng