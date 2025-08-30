এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ম্যাচের টিকেট মিলবে সর্বনিম্ন মূল্য ২ হাজার, সর্বোচ্চ ৬৯ হাজার!

আর মাত্র কিছুদিন পরই মাঠে গড়াবে এশিয়া কাপ ক্রিকেট। এবারের আসরে তুলনামূলক শক্ত প্রতিপক্ষ পেয়েছে বাংলাদেশ দল। প্রথম পর্বে লিটন দাসের নেতৃত্বে টাইগারদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান।
১৩ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা এবং ১৬ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। এই দুটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। তবে খেলা দেখতে মাঠে যেতে হলে গুনতে হবে বেশ বড় অঙ্কের টাকা।
টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য ধরা হয়েছে ২০৬৮ টাকা (১৭ ডলার)। এ টিকিটে নর্থস্ট্যান্ডে বসে খেলা উপভোগ করা যাবে। সাউথ গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের টিকিটের দাম ৩৪৪৭ টাকা। সবচেয়ে ব্যয়বহুল টিকিট ভিআইপি স্যুট—মূল্য ৬৮,৯৩০ টাকা (৫৬৬.৭৬ ডলার)। তবে এই টিকিটে চারজন একসঙ্গে খেলা দেখতে পারবেন। অনলাইনে টিকিট কেনা যাবে abu-dhabi.platinumlist.net থেকে।
এবারের এশিয়া কাপ শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর, চলবে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অংশ নিচ্ছে মোট ৮টি দল— যা আগের আসরের চেয়ে দুইটি বেশি। গ্রুপ ‘এ’ তে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান। গ্রুপ ‘বি’ তে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকং।
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল জানিয়েছে, এবারের টুর্নামেন্টের ১৯টি ম্যাচের মধ্যে ১৮টির সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। সব ম্যাচই এখন শুরু হবে স্থানীয় সময় বিকেল ৬টা ৩০ মিনিটে— অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে।
মাত্র একটি ম্যাচের সময় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে—১৫ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানের মধ্যকার ম্যাচ। সেটি শুরু হবে স্থানীয় সময় বিকেল ৪টায়, বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায়।
মোট ১৯ ম্যাচের মধ্যে ১১টি অনুষ্ঠিত হবে দুবাইয়ে, বাকি ৮টি আবুধাবিতে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ মাঠে গড়াবে আবুধাবিতে, ফাইনাল হবে দুবাইয়ে।