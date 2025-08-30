চীনে জাতিসংঘ মহাসচিব, শি’র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

বহুপাক্ষিক বিশ্বব্যবস্থা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে চীনের স্থিতিশীল ভূমিকা এবং এর প্রতি ধারাবাহিক নিশ্চিততা প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।
চীন সফরে গিয়ে শনিবার (৩০ আগস্ট) নিরাপত্তা ফোরামের এক বৈঠকের ফাঁকে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে গুতেরেস বলেন, 'বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার একটি মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা এর জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'
উত্তরাঞ্চলীয় বন্দর শহর তিয়ানজিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেবেন মহাসচিব। সেখানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের নেতারা 'গ্লোবাল সাউথ' সংহতির একটি শক্তিশালী প্রদর্শনীতে জড়ো হবেন।
শি চীনের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবকে বলেন, 'চীন জাতিসংঘের সাথে সহযোগিতা আরও গভীর করতে ইচ্ছুক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সংস্থার কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে সমর্থন করে। চীন বিশ্ব শান্তি বজায় রাখা এবং উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি প্রচারে যৌথভাবে তার দায়িত্ব পালন করে।'