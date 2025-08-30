খুলনায় জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে প্রধান ফটকের সাইনবোর্ড ভেঙে দেয় গণ অধিকার পরিষদের খুলনা শাখার নেতাকর্মীরা। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।
গণঅধিকার পরিষদের দাবি, পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও লাঠিচার্জের ঘটনায় তাদের ১৫-২০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।
শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে নগরীর ডাকবাংলো মোড়স্থ জাতীয় পার্টির জেলা ও মহানগর কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় আন্দোলনকারীরা ফেরিঘাট মোড়ে সড়ক অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়।
জাতীয় পার্টির খুলনা জেলা যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী সাজু বলেন, শনিবার সারাদিন জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা অফিসে অবস্থান করছিলেন। আসরের আজানের পর অধিকাংশ নেতাকর্মী পাশের মসজিদে নামাজ পড়তে যান। এ সুযোগে ৫০-৬০ জন গণঅধিকার পরিষদের একটি বিক্ষোভ মিছিল কার্যালয়ের সামনে এসে মারমুখি অবস্থান নেয়। তখন আমরা অফিস থেকে বেরিয়ে সামনের দুটি ফটকে তালা লাগিয়ে দেই। এ সময় বিক্ষোভকারীরা গেট ভাঙার চেষ্টা করে এবং ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এর মধ্যে একটি গেট ভেঙে ফেলতে পারলেও অপরটি ভাঙতে পারেনি। সাইনবোর্ডটি ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর পুলিশ তাদের লাঠিচার্জ ও ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, জাতীয় পার্টি কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। বিক্ষোভকারীরা যাওয়ার সময় সম্মুখ সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। এর আগে নুরুল হক নুরের উপর হামলার প্রতিবাদে নগরীর শিববাড়ি মোড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতাকর্মীরা সংহতি জানান। পরে মিছিল নিয়ে তারা ডাকবাংলো মোড়ের দিকে চলে যায়।
এদিকে, জাতীয় পার্টির অফিসে গণ অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের হামলার বিষয়টি স্বীকার করে দলের কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক এসকে রাশেদ বলেন, মিছিল নিয়ে তাদের ছেলেরা ডাকবাংলোতে জাতীয় পার্টির অফিসের সামনে গেলে সেখানে অবস্থানরত জাতীয় পার্টির নেতাকর্মী এবং পুলিশ তাদের ওপর হামলা চালায়।
হামলায় গণঅধিকার পরিষদের অন্তত ১৫-২০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন এবং তাদের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি জানান, এই বিক্ষোভ কর্মসূচি তাদের দলের নেতা নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে আয়োজন করা হয়েছিল।
খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম বলেন, গণঅধিকার পরিষদের কিছু নেতাকর্মী লাঠিসোটা নিয়ে মিছিল সহকারে ডাকবাংলো এলাকায় জাতীয় পার্টি অফিসের সামনে আসলে তারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। পরে পুলিশ তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। এ সময় তারা জাতীয় পার্টির অফিসের সাইনবোর্ডটি ভেঙে ফেলে। তবে এখন পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।