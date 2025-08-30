লিটনের ফিফটিতে দাপুটে জয়, সিরিজে এগিয়ে বাংলাদেশ

শক্তিতে এগিয়ে থাকাই নয়, মাঠের খেলায়ও তার প্রমাণ দিল বাংলাদেশ। সিলেটে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে লিটন দাসের দল। এই জয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল টাইগাররা।
টস জিতে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৩৬ রান তুলতে সক্ষম হয় ডাচরা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৬ রান আসে তেজার ব্যাটে। বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল তাসকিন আহমেদ—৪ উইকেট শিকার করেন মাত্র ২৮ রানে।
জবাবে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করতে নামে টাইগাররা। ইনিংসের প্রথম তিন বলেই তিনটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন পারভেজ হোসেন ইমন। তবে ৯ বলে ১৫ রান করে ফিরে যান তিনি।
এরপর লিটন দাস ও তানজিদ তামিমের ব্যাটে এগোতে থাকে স্কোরবোর্ড। দেখেশুনে খেললেও ২৪ বলে ২৯ রান করে আউট হন তানজিদ। তবে উইকেটে থিতু হয়ে দলের হাল ধরেন অধিনায়ক লিটন।
সাদা বলে সাম্প্রতিক সময়ে বাজে ফর্মে থাকা লিটনের ব্যাট এবার হাসল। সমালোচনার জবাব দিলেন ব্যাট হাতে। মাত্র ২৬ বলে অর্ধশতক পূর্ণ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৫৪ রানে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন সাইফ হাসান—১৯ বলে ৩৬ রানে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করেন।
১৩৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ১৩.৩ ওভারে মাত্র দুই উইকেট হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ।