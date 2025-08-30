সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

লিটনের ফিফটিতে দাপুটে জয়, সিরিজে এগিয়ে বাংলাদেশ

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ২১:২০

শক্তিতে এগিয়ে থাকাই নয়, মাঠের খেলায়ও তার প্রমাণ দিল বাংলাদেশ। সিলেটে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নেদারল্যান্ডসকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে লিটন দাসের দল। এই জয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল টাইগাররা।

টস জিতে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৩৬ রান তুলতে সক্ষম হয় ডাচরা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৬ রান আসে তেজার ব্যাটে। বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল তাসকিন আহমেদ—৪ উইকেট শিকার করেন মাত্র ২৮ রানে।

জবাবে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করতে নামে টাইগাররা। ইনিংসের প্রথম তিন বলেই তিনটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন পারভেজ হোসেন ইমন। তবে ৯ বলে ১৫ রান করে ফিরে যান তিনি।

এরপর লিটন দাস ও তানজিদ তামিমের ব্যাটে এগোতে থাকে স্কোরবোর্ড। দেখেশুনে খেললেও ২৪ বলে ২৯ রান করে আউট হন তানজিদ। তবে উইকেটে থিতু হয়ে দলের হাল ধরেন অধিনায়ক লিটন।

সাদা বলে সাম্প্রতিক সময়ে বাজে ফর্মে থাকা লিটনের ব্যাট এবার হাসল। সমালোচনার জবাব দিলেন ব্যাট হাতে। মাত্র ২৬ বলে অর্ধশতক পূর্ণ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৫৪ রানে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন সাইফ হাসান—১৯ বলে ৩৬ রানে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

১৩৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ১৩.৩ ওভারে মাত্র দুই উইকেট হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট নেদারল্যান্ডস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ম্যাচের টিকেট মিলবে সর্বনিম্ন মূল্য ২ হাজার, সর্বোচ্চ ৬৯ হাজার!

পদদলিত হয়ে নিহতদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দেবে বেঙ্গালুরু

তাসকিনের জোড়া আঘাতে চাপে নেদারল্যান্ডস

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এশিয়া কাপে বিশাল ব্যবধানে জিতলো বাংলাদেশ 

কোয়াবের নির্বাচনে লড়াই কেবল সভাপতি পদে

পাকিস্তানের ফিল্ডিং নিয়ে সাংবাদিকের কথায় মেজাজ হারালেন হারিস রউফ

অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দলের কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারলো বাংলাদেশ ‘এ’ দল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng