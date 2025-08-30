সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইউক্রেনের ইইউপন্থী সাবেক সংসদীয় স্পিকারকে গুলি করে হত্যা

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ২১:২০
ইউক্রেনের প্রাক্তন পার্লামেন্ট স্পিকার আন্দ্রি পারুবি। ছবি: সংগৃহীত

ইউক্রেনের ইইউপন্থী প্রাক্তন পার্লামেন্ট স্পিকার আন্দ্রি পারুবিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর লভিভে এ ঘটনার পর হত্যাকারীর সন্ধান চলছে।

দেশটির প্রসিকিউটর জেনারেলের অফিস জানিয়েছে, একজন বন্দুকধারী পারুবিকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি গুলি চালিয়েছে। এর ফলে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হয়েছেন।

৫৪ বছর বয়সী পারুবি ২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত সংসদীয় স্পিকার ছিলেন। ২০১৩-১৪ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আহ্বান জানিয়ে চলা বিক্ষোভের অন্যতম নেতা ছিলেন।

তিনি ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের সচিবও ছিলেন। সেই সময়কালে পূর্ব ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং রাশিয়া ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে নিজেদের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের সরাসরি কোনো যোগসূত্র আছে কিনা, তা নিয়ে কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ইঙ্গিত দেননি।

প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এক্স-পোস্টে লিখেছেন, 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী ইহোর ক্লাইমেনকো এবং প্রসিকিউটর জেনারেল রুসলান ক্রাভচেঙ্কো লভিভে একটি ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের প্রথম পরিচিত পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করেছেন। আন্দ্রে পারুবিকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনি পারুবির পরিবার এবং প্রিয়জনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, 'খুনিকে খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত এবং অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় সকল শক্তি ও পন্থা নিয়োজিত রয়েছে।'

দেশটির জাতীয় পুলিশ জানিয়েছে, লভিভে গুলি চালানোর ঘটনাটি স্থানীয় সময় দুপুরের দিকে ঘটেছে। লভিভের মেয়র আন্দ্রি সাদোভি বলেছেনম হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা এবং হামলার পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০১৩-১৪ সালে 'ইউরোমইডান' নামে পরিচিত ইউক্রেনের ইইউপন্থী বিক্ষোভে পারুবির অবদান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মূলত এই বিক্ষোভের পর ইউক্রেনকে রাশিয়াপন্থী সরকার থেকে বের করে আনা হয়।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

ইউরোপ বিশ্ব সংবাদ ইউক্রেন ইইউ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চীনে জাতিসংঘ মহাসচিব, শি’র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

পর্নোগ্রাফি সাইটে নিজের ডিপফেক ছবি দেখে ক্ষুব্ধ ইতালির প্রধানমন্ত্রী

১০৩তম বিজয় উদযাপন করছে তুরস্ক, আতাতুর্কের সমাধিস্থলে এরদোয়ানের শ্রদ্ধা

জার্মানিতে বেকারের সংখ্যা ৩০ লাখ ছাড়িয়েছে, এক দশকে সর্বোচ্চ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে অভিবাসী নৌকা ডুবে কমপক্ষে ৭০ জনের মৃত্যু

বারের ভেতর ঝগড়ার পর বাইরে এসে ভিড়ের মধ্যে উঠিয়ে দিলেন গাড়ি

জাপানে মার্কিন ‘টাইফুন’ ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের সিদ্ধান্তে চীন ও রাশিয়ার হুঁশিয়ারি

ইসরায়েলকে সহায়তা করছে মাইক্রোসফট, প্রতিবাদ করায় বরখাস্ত ৪ কর্মী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng