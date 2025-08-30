কেরানীগঞ্জে ট্রাকভর্তি ভারতীয় প্রসাধনীসহ গ্রেপ্তার ৩

ঢাকার কেরানীগঞ্জে চোরাচালানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা একটি ট্রাকভর্তি ভারতীয় প্রসাধনী সামগ্রীসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জব্দ করা পণ্যের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে ৭৫ লাখ টাকা।
শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুল হক ডাবুল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানায়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সাইদুর রহমান (৪০), রাসেল হাওলাদার (৩২) ও মো. জীবন (১৯)
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পারে, কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীণ মান্দাইল মনু বেপারীর ঢাল এলাকায় মারিয়া এন্টারপ্রাইজের সামনে মোহন মিয়ার নির্মাণ সামগ্রীর গদির সামনে চোরাচালনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা ট্রাক ভর্তি ভারতীয় প্রসাধনী সামগ্রী রয়েছে। সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা ট্রাকের ভিতর রক্ষিত ভারতীয় বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী জব্দ করে।
আরও বলা হয়, চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত তিনজনকে আটক করা হয়। একইসঙ্গে ট্রাকটি (ঢাকা মেট্রো ট-১৪-৩০২৯) জব্দ করা হয। জব্দ করা প্রসাধনীর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে ৭৫ লাখ টাকা। পরবর্তীতে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।