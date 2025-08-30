ভাণ্ডারিয়ায় দুর্বৃত্তদের হাতে ৩ সন্তানের জননী খুন

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলার তেলিখালী ইউনিয়নে দুর্বৃত্তদের হাতে মোসাম্মৎ আসমা বেগম (৫০) নামে তিন সন্তানের জননী খুন হয়েছেন। শনিবার (২৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় ইউনিয়নের পূর্ব জুনিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আসমা বেগম ওই ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব জুনিয়া গ্রামের হাজি আব্দুল গণি হাওলাদারের ছেলে মো. আলমগীর হোসেন হাওলাদারের স্ত্রী।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার মাগরিবের নামাজের আগে একদল দুর্বৃত্ত আলমগীরের ঘরে প্রবেশ করে আসমা বেগমের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাকে খুন করে পালিয়ে যায়। এ সময় ঘরে অন্য কোনো লোকজন ছিল না।
ওই ওয়ার্ডের মো. জামাল চৌকিদার জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে এ খুনের ঘটনা ঘটে।
ইউনিয়নের প্রশাসক ও প্যানেল চেয়ারম্যান ইউপি সদস্য মো. বাহাউদ্দিন বাদল তালুকদার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঠিক কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, তা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না।
তেলিখালী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক মো. এনামুল হক জানান, ‘আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছি। তবে এখন পর্যন্ত ঘটনার সঠিক কারণ উদ্ঘাটন করতে পারিনি। ওসি স্যারসহ পুলিশের একাধিক সদস্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে খুনের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।’