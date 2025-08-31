সেকশন

‘চ্যালেঞ্জিং হলেও পুরোটা আমি উপভোগ করেছি’

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৩২
তাসকিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশি পেসার তাসকিন আহমেদ ইনজুরির মতো কঠিন সময় পার করে নতুন উদ্যমে মাঠে ফিরেছেন।

শনিবার (৩০ আগস্ট) নেদারল্যান্ডসকে হারানোর দিনে ম্যাচসেরা পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে তিনি সেই প্রমাণও রাখলেন।

ইনজুরির শঙ্কা কাটানোও খুব একটা সহজ ছিলনা। ৪ ওভারে মাত্র ২৮ রান খরচায় ৪ উইকেট শিকার করেন তাসকিন।

সংবাদ সম্মেলনে তাসকিন বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, সিরিজের প্রথম ম্যাচে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ হয়ে জিততে পেরেছি। কন্ডিশনটা বেশ ভালো ছিল, উইকেট ছিল ব্যাটিং-ফ্রেন্ডলি। তবে ডিউ ফ্যাক্টরের কারণে বোলারদের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সবাই মিলে প্রতিপক্ষকে তুলনামূলক কম স্কোরে থামাতে পেরেছি।’

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের উইকেটের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘উইকেটটা স্পোর্টিং ছিল, আমার কাছে মনে হয়েছে এটাই এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সেরা ব্যাটিং ট্র্যাক। একটু চ্যালেঞ্জিং হলেও পুরোটা আমি উপভোগ করেছি।’ নিজের ওয়ার্কলোড বিবেচনায় এর আগেও তাসকিনকে বেছে বেছে ম্যাচ খেলতে দেখা গেছে। এশিয়া কাপকে সামনে রেখেও তেমন কিছু হতে পারে বলে জানান তিনি, ‘আমাদের ফিজিও এবং ট্রেনাররা সবসময় বোলারদের লোড মনিটর করছেন, ওয়ার্কলোড বেশি হচ্ছে নাকি কম– তা খেয়াল রাখছেন। আলহামদুলিল্লাহ, যদি ফিট থাকি এবং সবকিছু ঠিকঠাক থাকে, তাহলে হয়তো আর এই রোটেশন প্রয়োজন নাও হতে পারে।’

‘যেহেতু সামনে এশিয়া কাপ রয়েছে, দল চাইলে (রোটেশন) হতেও পারে। যেটাই হোক না কেন, আমি আমার বর্তমানকে বেশি উপভোগ করতে চাই। যে মুহূর্তে যা আসে– ট্রেনিং থাকলে ট্রেনিং, ম্যাচ থাকলে ম্যাচ’, আরও যোগ করেন ৩০ বছর বয়সী এই তারকা। ইনজুরি থেকে ফেরার পর শুরুতে কষ্ট হলেও নিজের ছন্দ ফিরেছে বলে মনে করেন তাসকিন, ‘ইনজুরি থেকে সেরে ওঠার পর শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়ে শুরু করি। তবে রিদমে ফিরতে শুরুতে কিছুটা কষ্ট হচ্ছিল। এখন ধীরে ধীরে পরিস্থিতি ভালো হচ্ছে।’

ফিরে পাওয়া ছন্দ বাংলাদেশের পরবর্তী ম্যাচ ও এশিয়া কাপে কাজে লাগবে বলে অভিমত তাসকিনের, ‘গত কয়েক সপ্তাহে অনেক পরিশ্রম করেছি, ট্রেনিংসহ সবকিছু মিলিয়ে রিদমটা ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। আমার মনে হয় এখনও অনেকটা পথ বাকি আছে, আল্লাহ যদি সুস্থ রাখেন আরও ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। সেটা নিয়েই কাজ করছি। উইকেট পাওয়ার বিষয়টা আসলে রিদমের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই প্রক্রিয়াটাই ফলো করে যাচ্ছি যাতে সামনে আরও ভালো করতে পারি।’

