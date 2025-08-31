ভয়েস অব আমেরিকার ৫০০ সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করছে ট্রাম্প প্রশাসন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত সংবাদমাধ্যম ভয়েস অব আমেরিকার (ভিওএ) প্রায় ৫০০ কর্মীকে বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। দীর্ঘদিন ধরে হোয়াইট হাউস সংস্থাটিকে 'উগ্রপন্থি' আখ্যা দিয়ে আসছিল। এবার প্রতিষ্ঠানটিকে সীমিত করার অংশ হিসেবেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি রোববার (৩১ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
ভিওএর মূল সংস্থা ইউএস এজেন্সি ফর গ্লোবাল মিডিয়া (ইউএসএজিএম)-এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান কারি লেক এক বিবৃতিতে বলেন, 'এই সিদ্ধান্ত ফেডারেল আমলাতন্ত্র কমাবে, সংস্থার কার্যকারিতা বাড়াবে এবং মার্কিন করদাতাদের অর্থ সাশ্রয় করবে।'
তবে কর্মচারীদের ইউনিয়ন এই পদক্ষেপকে অবৈধ আখ্যা দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি প্রচারণার পাল্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ভয়েস অব আমেরিকা বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী সম্প্রচারমাধ্যমে পরিণত হয়েছে।
ইউএসএজিএমের তথ্যানুসারে, মোট ৫৩২টি পদ বাতিল করা হবে। এর মধ্যে বেশিরভাগই ভিওএর। সবকিছু শেষ হলে মাত্র ১০৮ জন কর্মী অবশিষ্ট থাকবেন। আদালতে দাখিল করা নথিতেও এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।
এর আগে চলতি বছরের জুনে কারি লেক ঘোষণা দিয়েছিলেন, মোট ৬৩৯ কর্মী ছাঁটাই করা হবে। তবে কাগজপত্রে ত্রুটির কারণে সেই নোটিশ প্রত্যাহার করা হয়। এরপর কিছু কর্মী আদালতে মামলা করেন।
বিবিসির প্রতিবেদন অনুসারে, আদালতের এক রায়ের পর গত শুক্রবার রাতে নতুন করে এ ঘোষণা আসে। ওই রায়ে বলা হয়েছিল, ভয়েস অব আমেরিকার পরিচালক মাইকেল আব্রামোভিটজকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে প্রশাসন সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেনি। একই সঙ্গে আদালত কারি লেককে আইনজীবীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হওয়ার নির্দেশও দেন।
ভিওএর কিছু কর্মচারী এক বিবৃতিতে জানান, 'আমরা লেকের ধারাবাহিক আক্রমণকে ঘৃণ্য মনে করছি। আমরা আশা করছি আদালতে তার জবানবন্দিতে প্রকাশ পাবে, তিনি কংগ্রেসনির্ধারিত নিয়ম মেনে সংস্থাটিকে ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন কি না। এখন পর্যন্ত এর কোনো প্রমাণ আমরা পাইনি। তাই আইনের আওতায় আমাদের অধিকারের জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।'
উল্লেখ্য, ভিওএর অধিকাংশ সাংবাদিক চলতি বছরের মার্চ থেকে প্রশাসনিক ছুটিতে আছেন। তবে ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধ শুরুর পর কিছু ফারসি ভাষার সাংবাদিককে আবার কাজে ফেরানো হয়। পাশাপাশি কিউবা সম্প্রচার বিভাগ, যা মায়ামি থেকে স্প্যানিশ ভাষায় সংবাদ প্রচার করে, সেখানকার সাংবাদিকদের ওপর ছাঁটাই কার্যকর হবে না।
সমালোচকরা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর বড় আঘাত হানবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রভাব কমিয়ে দেবে। প্রশাসন বরাবরই ভয়েস অব আমেরিকাকে 'ট্রাম্পবিরোধী' ও 'উগ্র' বলে অভিযুক্ত করে এসেছে।
বর্তমানে ভয়েস অব আমেরিকা টেলিভিশন, রেডিও ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রায় ৫০টি ভাষায় সংবাদ সম্প্রচার করে।