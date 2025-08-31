সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইসরায়েলি হামলায় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করল হুথিরা

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১০:৫৬
আহমেদ গালেব নাসের আল-রাহাবি। ছবি: রয়টার্স

ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা নিশ্চিত করেছে যে, তাদের প্রধানমন্ত্রী আহমেদ গালেব নাসের আল-রাহাবি চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন। গোষ্ঠীটি আরও জানিয়েছে যে, বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ইয়েমেনের রাজধানী সানায় ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) হামলায় প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন মন্ত্রী নিহত হয়েছেন। খবর বিবিসির।

আইডিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সানায় একটি গোপন সমাবেশে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান থেকে এই হামলা চালানো হয়, যার ফলে আল-রাহাবি এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন হুথি কর্মকর্তারা নিহত হন। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে সানা থেকে ক্ষমতাচ্যুত করে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ শুরু করার পর থেকে হুথিরা উত্তর-পশ্চিম ইয়েমেনের বেশিরভাগ অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে।

হুথিরা প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিহত হওয়ার খবর জানালেও নিহতদের নাম প্রকাশ করেনি। তবে সৌদি সংবাদমাধ্যম আল-হাদাত জানিয়েছে যে, হুথিদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বিচার, যুব ও ক্রীড়া, এবং সমাজকল্যাণ ও শ্রমমন্ত্রীও এই হামলায় নিহত হয়েছেন।

হুথি প্রেসিডেন্ট মাহদি আল-মাশাতের কার্যালয় জানিয়েছে যে, এই হামলায় আরও বেশ কয়েকজন মন্ত্রী হালকা বা গুরুতর আহত হয়েছেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, হুথি উপ-প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আহমেদ মিফতাহ আল-রাহাবির দায়িত্ব পালন করবেন।

আল-রাহাবি ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বৃহস্পতিবারের হামলায় হতাহতের তালিকায় হুথি আন্দোলনের শীর্ষ নেতা আব্দুল-মালিক আল-হুথি এবং গোষ্ঠীর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও চিফ অফ স্টাফের নাম নেই বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

শনিবার রাতে আইডিএফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, একটি সমাবেশ সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা এই হামলাটি পরিচালনা করে।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ব সংবাদ ইয়েমেন ইসরায়েল হুথি বিদ্রোহী

