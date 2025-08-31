সিটি স্ক্যান রিপোর্ট ভালো, নুরের শারীরিক অবস্থার উন্নতি: ঢামেক পরিচালক

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তিনি জানান, নুরের সবশেষ সিটি স্ক্যান রিপোর্ট ভালো এসেছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে হাসপাতালে মো. আসাদুজ্জামান বলেন, নুরুল হক নুর বর্তমানে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হলেও এখনও কিছু শারীরিক জটিলতা রয়েছে।
ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক বলেন, নাকের হাড় ভেঙে যাওয়া, চোয়ালের হাড় ভেঙে যাওয়া, চোখে আঘাত এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ—এই চারটিই নুরের মূল সমস্যা। তবে চিকিৎসার ফলে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ ধীরে ধীরে কমে আসছে।
মো. আসাদুজ্জামান আরও বলেন, সিটিস্ক্যানের সর্বশেষ রিপোর্ট ভালো এসেছে। নুর এখনও কিছুটা ট্রমায় থাকলেও ধাপে ধাপে তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।
এ সময় ঢামেক পরিচালক বলেন, ছয় সদস্যের মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে নুরের চিকিৎসা চলছে। তাঁর সার্বিক অবস্থা চিকিৎসকেরা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন।
গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষের পর আল রাজী টাওয়ারের সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লাঠিপেটায় গুরুতর আহত হন নুরসহ বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী। ঘটনাস্থল থেকে নুরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা।