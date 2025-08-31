সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ‘মাথা নত’ করবো না: ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২২
ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল। ছবি: ইটি রিটেইল

ভারতীয় পণ্যের ওপর মার্কিন শুল্ক আরোপের বিষয়ে নয়াদিল্লি কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল বলেছেন, তার দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে 'মাথা নত' করবে না এবং নতুন বাজারের সন্ধান চালিয়ে যাবে। 

শনিবার (৩০ আগস্ট) আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কেনার কারণে গত সপ্তাহে কার্যকর হওয়া এই শুল্কের পর আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের এই প্রতিক্রিয়া দুই দেশের মধ্যে দ্রুত কোনো সমঝোতার সম্ভাবনা কম বলে ইঙ্গিত দেয়। 

নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে গত শুক্রবার পীযূষ গয়াল বলেন, 'যদি কেউ আমাদের সঙ্গে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে চায়, তাহলে ভারত সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু ভারত কারও কাছে মাথা নত করবে না, কখনও দুর্বলতা দেখাবে না।' তিনি আরও বলেন যে, ভারত নতুন বাজার দখল করবে।

চলতি বছর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে তিনি শুল্ককে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন, যা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ট্রাম্পের সর্বশেষ এই শুল্ক আরোপ যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছে। নয়াদিল্লি এই শুল্ককে 'অন্যায্য ও অযৌক্তিক' বলে সমালোচনা করেছে। দুই দেশের মধ্যে কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার নিয়ে বাণিজ্য আলোচনাও ব্যর্থ হয়েছে।

ট্রাম্প বৃহত্তর মার্কিন প্রবেশাধিকার চাইলেও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এতে সম্মত নয়। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ছিল ভারতের শীর্ষ রপ্তানি গন্তব্য, যেখানে তারা ৮৭.৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছিল। বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন যে, ৫০ শতাংশ শুল্ক বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার মতোই এবং এটি ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এর মধ্যেই ভারত থেকে পোশাক, সামুদ্রিক খাবার এবং গহনার অনেক ক্রয়াদেশ মার্কিন ক্রেতারা বাতিল করেছেন, যার ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পীযূষ গয়াল বলেন, ভারত সরকার প্রতিটি খাতকে সহায়তা করবে এবং রপ্তানি বাড়ানোর জন্য আগামী দিনে বেশ কিছু পদক্ষেপ প্রকাশ করবে। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'এ বছর ভারতের রপ্তানি ২০২৪-২৫ সালের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে।'

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

ভারত এশিয়া বিশ্ব সংবাদ বাণিজ্য ডোনাল্ড ট্রাম্প বাণিজ্যমন্ত্রী শুল্ক

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
