রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
১২৩টি সংগঠন ১৬০৪ বার অবরোধ করেছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৯
আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা । ছবি: সংগৃহীত

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১২৩টি সংগঠন এক হাজার ৬০৪ বার অবরোধ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।  রোববার (৩১ আগস্ট) সচিবালয়ে দুপুরে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, পুলিশ অ্যাকটিভ হলে সবাই বলে বেশি করে ফেলেছে। জাতীয় পার্টির অফিসে গতকাল আগুন ধরানোর পর পুলিশ বাধা দিয়েছে। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে আগুন ধরার আগেই অ্যাকশনে যাওয়া।
 
তিনি বলেন,‘দায়িত্ব নেওয়ার পর এক হাজার ৬০৪টি বার অবরোধ হয়েছে ঢাকা ও এর আশপাশে। ১২৩টি সংগঠন এটি করেছে। রাস্তা অবরোধ না করে মাঠ কিংবা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে করতে পারে। এতে জনদুর্ভোগ ও যানজট কমে।’

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার জন্য নির্ধারিত মাঠ আছে কিন্তু অনেকেই সেটা না করে রাস্তাঘাট দখল করে ফেলে। রাস্তার একটি অংশ অবরোধ হয়ে গেলে পুরো শহরে যানজট বেড়ে যায়। এতে জনভোগান্তি অনেক বেড়ে যায়।’

জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘সরকার চলে যাওয়ার পর রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে ঐক্য ছিল সে ঐক্য ধরে রাখতে হবে। একটি রাজনৈতিক দল চেষ্টা করছে নির্বাচন বানচালের জন্য। তবে সেটি মোকাবিলা করতে হবে। তাদের একটি অংশ তো রয়ে গেছে।’

তিনি বলেন, ‘আগামী ৭ সেপ্টেম্বর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্বাচন প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। ওইদিন বড় করে এটি প্রচার করা হবে। সেখানে গণমাধ্যম কর্মীদেরও দাওয়াত দেওয়া হবে।’

জাতীয় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

