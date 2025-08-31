সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নতুন আরও এক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলবেন সাকিব 

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২৮
সাকিব আল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন সাকিব আল হাসান। তবে নিয়মিত খেলছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। বর্তমানে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) ব্যস্ত সময় পার করছেন সাবেক এই টাইগার অধিনায়ক। এবার নতুন নতুন আরও এক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নাম লেখালেন এই তারকা অলরাউন্ডার।

সাকিবকে এবার দেখা যাবে কানাডার ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক নতুন টুর্নামেন্ট কানাডা সুপার সিক্সটি লিগে। ৮ অক্টোবর মাঠে গড়ানোর কথা রয়েছে এই টুর্নামেন্টের। মন্ট্রিয়েল টাইগার্সের হয়ে টি-টেন ফরম্যাটের এই টুর্নামেন্টে খেলবেন তিনি।

অংশগ্রহণকারী ৬ দলের স্কোয়াড প্রকাশ করেছে কানাডা সুপার সিক্সটি লিগ কর্তৃপক্ষ, যেখানে রয়েছে সাকিবের নামও। বাংলাদেশের তারকা এই ক্রিকেটার বাদেও কানাডা সুপার সিক্সটি লিগ খেলবেন কুইন্টন ডি কক, মার্টিন গাপটিল, মঈন আলী, ডেভিড মালান, সিকান্দার রাজার মতো তারকারা।

কানাডা সুপার সিক্সটি লিগে মন্ট্রিয়েল টাইগার্স স্কোয়াড: সাকিব আল হাসান, জশ ব্রাউন, টম মুরস, নিক হবসন, ইসুরু উদানা, রায়ান হিগিনস, অ্যান্ড্রু টাই, জুনায়েদ সিদ্দিকী, ব্র্যাডলি কুরি, বেন মানেনতি, দিলপ্রিত বাজওয়া, আনশ প্যাটেল, শ্রেয়াস মোভভা, গুরসাহিব সিং, পাডাম জোশি।

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CanadaSuper60 (@canadasuper60)

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট সাকিব আল হাসান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইংল্যান্ড সফরে অভিজ্ঞতার খোঁজে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল

হঠাৎ সাংবাদিক হয়ে গেলেন নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেটার

তাসকিনের দিনে সাইফের বল হাতে প্রত্যাবর্তন

বিসিবির নির্বাচনে অংশ নেবেন তামিম 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এশিয়া কাপের আগে বড় ভাইকে হারালেন রশিদ খান

বকেয়া না দেওয়ায় বসুন্ধরা কিংসকে ফিফার নিষেধাজ্ঞা

‘চ্যালেঞ্জিং হলেও পুরোটা আমি উপভোগ করেছি’

লিটনের ফিফটিতে দাপুটে জয়, সিরিজে এগিয়ে বাংলাদেশ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng