নতুন আরও এক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলবেন সাকিব 

দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন সাকিব আল হাসান। তবে নিয়মিত খেলছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। বর্তমানে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) ব্যস্ত সময় পার করছেন সাবেক এই টাইগার অধিনায়ক। এবার নতুন নতুন আরও এক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নাম লেখালেন এই তারকা অলরাউন্ডার।
সাকিবকে এবার দেখা যাবে কানাডার ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক নতুন টুর্নামেন্ট কানাডা সুপার সিক্সটি লিগে। ৮ অক্টোবর মাঠে গড়ানোর কথা রয়েছে এই টুর্নামেন্টের। মন্ট্রিয়েল টাইগার্সের হয়ে টি-টেন ফরম্যাটের এই টুর্নামেন্টে খেলবেন তিনি।
অংশগ্রহণকারী ৬ দলের স্কোয়াড প্রকাশ করেছে কানাডা সুপার সিক্সটি লিগ কর্তৃপক্ষ, যেখানে রয়েছে সাকিবের নামও। বাংলাদেশের তারকা এই ক্রিকেটার বাদেও কানাডা সুপার সিক্সটি লিগ খেলবেন কুইন্টন ডি কক, মার্টিন গাপটিল, মঈন আলী, ডেভিড মালান, সিকান্দার রাজার মতো তারকারা।
কানাডা সুপার সিক্সটি লিগে মন্ট্রিয়েল টাইগার্স স্কোয়াড: সাকিব আল হাসান, জশ ব্রাউন, টম মুরস, নিক হবসন, ইসুরু উদানা, রায়ান হিগিনস, অ্যান্ড্রু টাই, জুনায়েদ সিদ্দিকী, ব্র্যাডলি কুরি, বেন মানেনতি, দিলপ্রিত বাজওয়া, আনশ প্যাটেল, শ্রেয়াস মোভভা, গুরসাহিব সিং, পাডাম জোশি।
