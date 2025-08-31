সেকশন

অস্থিরতার মধ্যে এমপিদের সুযোগ-সুবিধা কমানোর দাবি মেনে নিল ইন্দোনেশিয়া

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৬
ইন্দোনেশিয়ায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ। ছবি: সংগৃহীত

সরকারবিরোধী বিক্ষোভ তীব্র হওয়ার প্রেক্ষাপটে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো সংসদ সদস্যদের জন্য বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা বাতিল করতে সম্মত হয়েছে। রোববার (৩১ আগস্ট) প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো বলেছেন এ ঘোষণা দিয়েছেন। সরকারবিরোধী বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে এটি একটি বড় ধরনের ছাড়।

গত সোমবার থেকে বিক্ষোভকারীরা এমপিদের অতিরিক্ত বেতন এবং আবাসন ভাতা নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। বৃহস্পতিবার বিক্ষোভস্থলে পুলিশের সাঁজোয়া যানের চাপায় এক তরুণের মৃত্যুর পর আন্দোলন দাঙ্গায় রূপ নেয়। কিছু রাজনৈতিক দলের সদস্যের বাড়িঘর এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় লুটপাট বা অগ্নিসংযোগ করা হয়।

রোববার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে এক সংবাদ সম্মেলনে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের পাশে রেখে প্রাবোও বলেন, তিনি সেনাবাহিনী ও পুলিশকে দাঙ্গাবাজ ও লুটেরাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সতর্ক করে বলেছেন, কিছু কার্যক্রম 'সন্ত্রাসবাদ' এবং 'রাষ্ট্রদ্রোহের' ইঙ্গিত দেয়।

প্রাবোও বলেন, 'সংসদের নেতারা জানিয়েছেন, তারা সংসদের বেশ কয়েকটি নীতি প্রত্যাহার করবেন। এর মধ্যে রয়েছে সংসদ সদস্যদের ভাতার পরিমাণ এবং বিদেশ ভ্রমণের ওপর স্থগিতাদেশ।'

তিনি আরও বলেন, 'পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর প্রতি, আমি তাদের নির্দেশ দিয়েছি, তারা আইন অনুসারে জনসাধারণের স্থাপনা ধ্বংস, বাড়িঘর এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোতে লুটপাটের বিরুদ্ধে যতটা সম্ভব কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।'

এই আন্দোলনটি প্রাবোওর সরকারের জন্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত অক্টোবরে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এই সরকার খুব কম বা কোনো রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখোমুখি হয়নি।

