ইংল্যান্ড সফরে অভিজ্ঞতার খোঁজে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল

পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে আজ ইংল্যান্ডে যাচ্ছে বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব ১৯ দল। তার আগে গতকাল বিকালে মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দলীয় ফটোসেশন সেরেছেন যুবা টাইগাররা। পরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম। সেখানে জানান, এ সফরে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে অভিজ্ঞতা অর্জনই তাদের মূল লক্ষ্য।
অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক বলেন, 'ইংল্যান্ডে খেলে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা পাবো। এখন হয়তো বিশ্বকাপের খেলা নেই সেখানে। তবে সামনে ইনশাআল্লাহ আমরা এইচপি বা অন্য কিছুতে খেলতে আমরা যেতে পারি। তখন অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগবে।'
ইত্তেফাক/জেডএইচ