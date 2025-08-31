সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইংল্যান্ড সফরে অভিজ্ঞতার খোঁজে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩০
ছবি: সংগৃহীত

পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে আজ ইংল্যান্ডে যাচ্ছে বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব ১৯ দল। তার আগে গতকাল বিকালে মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দলীয় ফটোসেশন সেরেছেন যুবা টাইগাররা। পরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম। সেখানে জানান, এ সফরে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে অভিজ্ঞতা অর্জনই তাদের মূল লক্ষ্য।

অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক বলেন, 'ইংল্যান্ডে খেলে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা পাবো। এখন হয়তো বিশ্বকাপের খেলা নেই সেখানে। তবে সামনে ইনশাআল্লাহ আমরা এইচপি বা অন্য কিছুতে খেলতে আমরা যেতে পারি। তখন অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগবে।' 

Player of the match </div> </article> <style> .pinterest.processed .i-amphtml-layout-size-defined .i-amphtml-fill-content{ position:relative; } .pinterest.processed .-amp-pinterest-embed-pin-responsive .-amp-pinterest-embed-pin-image,.pinterest .-amp-pinterest-embed-pin-image{ width:100%; } .pinterest.processed .i-amphtml-built i-amphtml-sizer{ position:absolute; } .pinterest.processed .i-amphtml-built .i-amphtml-fill-content{ max-height:none; min-height:0; height:auto; } .jwembed .i-amphtml-built iframe{ width:100%; } </style> <script async src=

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট ইংল্যান্ড অনুর্ধ্ব-১৯

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হঠাৎ সাংবাদিক হয়ে গেলেন নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেটার

তাসকিনের দিনে সাইফের বল হাতে প্রত্যাবর্তন

নতুন আরও এক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলবেন সাকিব 

বিসিবির নির্বাচনে অংশ নেবেন তামিম 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এশিয়া কাপের আগে বড় ভাইকে হারালেন রশিদ খান

বকেয়া না দেওয়ায় বসুন্ধরা কিংসকে ফিফার নিষেধাজ্ঞা

‘চ্যালেঞ্জিং হলেও পুরোটা আমি উপভোগ করেছি’

লিটনের ফিফটিতে দাপুটে জয়, সিরিজে এগিয়ে বাংলাদেশ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng