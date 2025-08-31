সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গ্যালারিতে বিয়ের প্রস্তাব, বয়ফ্রেন্ডকে চাপ নিতে না করলেন সাবালেঙ্কা

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৭
আরিনা সাবালেঙ্কা। ছবি: সংগৃহীত

লুই আর্মস্ট্রং স্টেডিয়ামে ইউএস ওপেন নারী এককের তৃতীয় রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছিলেন বেলারুশ তারকা আরিনা সাবালেঙ্কা ও কানাডার লেইলা ফার্নান্দেজ। জমজমাট লড়াইয়ে টাইব্রেকারে ৬-২, ৭-৬ (৭-২) গেমে জিতে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেন সাবালেঙ্কা। রাউন্ড ষোলোর খেলায় আজ তার প্রতিপক্ষ স্পেনের ক্রিস্টিনা বুকসা।

তবে ম্যাচের উত্তেজনা ছাড়াও স্টেডিয়ামে রোমাঞ্চ ছড়ায় এক ভিন্ন ঘটনা। খেলা চলাকালীন গ্যালারিতে বসে থাকা এক তরুণ হঠাৎ হাঁটু গেড়ে প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আবেগে কেঁদে ফেলেন তরুণী, আর তার আঙুলে জড়িয়ে দেন আংটি। এই দৃশ্য ভেসে ওঠে জায়ান্ট স্ক্রিনে, আর হাততালিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো গ্যালারি। 

এই আবেগঘন মুহূর্ত দেখে মুচকি হাসি দেন সাবালেঙ্কা। গ্যালারিতে উপস্থিত নিজের বয়ফ্রেন্ড, ব্রাজিলিয়ান উদ্যোক্তা জর্জিওস ফ্রাঙ্গুলিসের দিকেও তাকান তিনি। ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সাবালেঙ্কা বলেন, 'এটাই প্রথমবার, আমার ম্যাচ চলাকালীন কেউ প্রপোজ করেছে। এটা ছিল খুবই মিষ্টি মুহূর্ত। আমি হাসি আটকানোর চেষ্টা করছিলাম। তারা নিশ্চয়ই এখন অনেক খুশি। তাদের দাম্পত্য জীবন শুভ হোক। এই কামনা করছি।' 

এ সময় একজন সাংবাদিক জানতে চান, ঘটনাটি কি অন্য কাউকেও অনুপ্রাণিত করবে? প্রশ্ন শুনে কোর্টে ক্ষিপ্ত মনভাবের সাবালেঙ্কা লজ্জা মুখে হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। জবাবে তিনি বলেন, 'তখন আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের দিকে তাকালাম। যদিও এর জন্য তার ওপর কোনো চাপ নেই।'

 

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

টেনিস ইউএস ওপেন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গ্যালারিতে প্রেমের প্রস্তাব, কোর্টে সাবালেঙ্কার বিজয়ের হাসি    

চোট ও প্রতিপক্ষকে হারিয়ে ফেদেরারকে ছাড়িয়ে গেলেন জোকোভিচ

ইউএস ওপেনে বর্ণবাদ বিতর্ক, ওস্তাপেঙ্কো ও টাউনসেন্ডের বাগযুদ্ধ 

মেদভেদেভের র‍্যাকেট ভাঙার জরিমানা অর্ধকোটি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আউটফিট ও নতুন সঙ্গী নিয়ে চর্চায় নাওমি ওসাকা

ছাত্র আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে সরকারের রোষানলে জোকোভিচ

আমি এমনভাবে জিততে চাইনি: আলকারাজ

শিরোপার লড়াইয়ে ফের একবার মুখোমুখি সিনার-আলকারাজ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng