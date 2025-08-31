মেলানিয়া ট্রাম্প কি ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেতে পারেন?

ফ্লোরিডার রিপাবলিকান প্রতিনিধি আনা পাউলিনা লুনার মতে, ইউক্রেন যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত শান্তি প্রচেষ্টায় জড়িত থাকায় মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেতে পারেন।
ফক্স নিউজে একটি অনুষ্ঠানে লুনা এই দাবি করেন। তিনি বলেন, মেলানিয়া রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে সম্ভাব্য শান্তি অগ্রগতির পেছনে একটি 'মূল কারণ' হতে পারেন।
নোবেল পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নামে সুপারিশ
এদিকে রুয়ান্ডা, ইসরায়েল, গ্যাবন, আজারবাইজান এবং কম্বোডিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশ, পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে কিছু নেতা ইতোমধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করেছে। নিয়ম অনুসারে, পুরস্কারটি সর্বোচ্চ তিনজন ব্যক্তি বা সংস্থা ভাগ করে নিতে পারে।
রিপাবলিকান প্রতিনিধি লুনা বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিন যোগাযোগে মেলানিয়া ট্রাম্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
তিনি আরও ইঙ্গিত দেন, প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি ইউক্রেন সংঘাতের সঙ্গে সম্পর্কিত আমেরিকান মধ্যস্থতা প্রচেষ্টায়ও জড়িত থাকতে পারেন।
পুতিনের কাছে মেলানিয়ার চিঠি
এই মাসের শুরুতে আলাস্কায় ইউক্রেন যুদ্ধের ওপর কেন্দ্রীভূত একটি শীর্ষ সম্মেলনের সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প ভ্লাদিমির পুতিনকে মেলানিয়ার লেখা একটি চিঠি হস্তান্তর করেন।
পরে পুতিনের অফিস চিঠিটি গণমাধ্যমে প্রকাশ করে। সেখানে মেলানিয়া পুতিনের কাছে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের সুরক্ষার আবেদন করেছিলেন।
বার্তাটি মূলত শিশুদের কল্যাণের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও রয়টার্স বলছে, এতে পরোক্ষভাবে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার ইউক্রেনীয় শিশুকে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে।
আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের আলোচনার ফলে কোনো বড় অগ্রগতি হয়নি। রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেনীয় শহরগুলোতে তাদের হামলা অব্যাহত রেখেছে। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, গত বৃহস্পতিবার রাশিয়ার গোলাবর্ষণে কিয়েভে চার শিশুসহ ২৩ জন নিহত হয়েছেন।
প্রসঙ্গত, নোবেল কমিটি ১০ অক্টোবর ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া