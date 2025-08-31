সেকশন

হাবিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী মারা গেছেন

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৭
ছবি: সংগৃহীত

ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের আধ্যাত্মিক সাধক শাহসূফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারীর নাতি ও গদিনশীন শাহসুফি মাওলানা সৈয়দ হাবিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রোববার (৩১ আগস্ট) সকাল ১০টা ৫ মিনিটে বিদেশের একটি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মরহুমের নামাজে জানাজা ও দাফনের বিষয়টি এখনো গাউছিয়া রহমান মনজিলের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত করা হয়নি।

শাহসুফি হাবিবুল বশর মাইজভাণ্ডারীর ইন্তেকালে মাইজভান্ডার দরবারসহ আশেক, ভক্ত ও মুরিদানদের মাঝে গভীর শোক নেমে এসেছে।

