ভূমিসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অপরিহার্য: সিনিয়র সচিব

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ বলেছেন, ভূমিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। দুর্নীতি ও হয়রানিমুক্ত সেবা প্রদানের মাধ্যমে নাগরিকদের সন্তুষ্টি বিধান করাই ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।
রোববার (৩১ আগস্ট) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘সুশাসন ও নৈতিকতা সম্পর্কিত ধারণা এবং মূল্যবোধ শিক্ষার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক’ বিষয়ক কর্মশালায় মুখ্য আলোচক হিসেবে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয়টির প্রতিটি শাখায় কর্মরতদের অংশগ্রহণে এ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
এ এস এম সালেহ আহমেদ বলেন, ভূমিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং হয়রানিমুক্ত সেবা প্রদানের জন্য অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল সেবা চালু করেছে।
তিনি বলেন, সবাই একটা টিম। এই টিম একটা সিস্টেমের মধ্যে কাজ করতে হয়। সবাই মিলে কাজ করলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের যে দায়িত্ব, তা সুচারুভাবে পালন করা সম্ভব।
সিনিয়র সচিব আরো বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ ও জনবান্ধব করতে হবে। এই দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ, যা আত্মসচেতনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও সামাজিক সক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।