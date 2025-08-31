সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ সারা দেশে কালেক্টিভ অ্যাটাকের প্ল্যান করছে’

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০০
ছবি: সংগৃহীত

সারাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য নিষিদ্ধ ছাত্রলীগসহ পতিত ফ্যাসিস্টরা কালেক্টিভ এ্যাটাকের প্ল্যান করছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের আহ্বায়ক ও ডাকসুর জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার।

রবিবার (৩১ আগস্ট) বিকেলে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন তিনি।

আবু বাকের মজুমদার তার পোস্টে বলেন, সারা দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য নিষিদ্ধ ছাত্রলীগসহ পতিত ফ্যাসিস্টরা কালেক্টিভ এ্যাটাকের প্ল্যান করছে। চট্টগ্রামে শিক্ষার্থীদের উপর ন্যাক্কারজনক হামলার নিন্দা জানাই।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব আল মাসনুনসহ অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের ছাত্রদের উপর এমন নৃশংস হামলা প্রতিরোধে সর্বদা প্রস্তুত আছি।

প্রসঙ্গত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ অংশ নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

ইত্তেফাক/কেএইচ

