সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রেমিকার ফোন ব্যস্ত, পুরো গ্রামের বিদ্যুৎ কেটে দিল প্রেমিক

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৬

সিনেমায় দেখা অবাস্তব প্রেমের কাহিনি বাস্তব জীবনের প্রেমিক-প্রেমিকাকেও কখনো কখনো অনুপ্রাণিত করে ফেলে। আর তখনই ঘটে যায় আজব কিংবা ভয়ংকর সব ঘটনা। ঠিক তেমনই ঘটেছে এক প্রেমিকের ক্ষেত্রে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, প্রেমিকার ফোন একটানা ব্যস্ত থাকায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে হাইটেনশন তার কেটে দিচ্ছেন এক যুবক। তার কেটে দেওয়ায় প্রেমিকার পুরো গ্রাম অন্ধকারে ডুবে যায়।

ভিডিওতে দেখা যায়, ওই যুবক হাতে বড় একটি লোহার তার কাটার যন্ত্র নিয়ে একের পর এক বিদ্যুতের তার কেটে চলেছেন। যদিও ঘটনাটি ঠিক কোন এলাকার, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এই ভিডিও প্রকাশের পর নেটপাড়ায় কমেন্টের বন্যা বয়ে যায়। একজন লিখেছেন, ‘অনেক প্রেমিককে দেখেছি কিন্তু প্রেমের জন্য এমন পাগলামি এবারই প্রথম দেখলাম।’ আরেকজন রসিকতা করে লিখেছেন, ‘প্রেমিকরা সাধারণত নিজেদের শিরা কাটে, কিন্তু এ তো গোটা গ্রামের শিরা কেটে দিল।’

অন্য এক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, ‘কথায় বলে প্রেমে অন্ধ, কিন্তু এবার প্রেমে গোটা গ্রাম অন্ধ হয়ে গেল।’

উল্লেখ্য, এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়। ২০২২ সালে ভারতের বিহারের পূর্ণিয়া জেলার গণেশপুর গ্রামে এক ব্যক্তি প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ কেটে দিতেন, শুধু অন্ধকারে গোপনে বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ থাকলেও ওই গ্রামে দুই থেকে তিন ঘণ্টা অন্ধকার নেমে আসত। অবশেষে গ্রামবাসী রহস্য উদঘাটন করলে তার এই কাণ্ড ফাঁস হয়ে যায়।

সূত্র: এই সময়

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অমিত শাহের ‘শিরশ্ছেদ’ নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর মন্তব্যের পর ক্ষুব্ধ বিজেপি

মেলানিয়া ট্রাম্প কি ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেতে পারেন?

ইঞ্জিনে ‘আগুনের ইঙ্গিত’ পেয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের জরুরি অবতরণ

ছেলের জন্মদিনের উপহারকে কেন্দ্র করে স্ত্রী ও শাশুড়ি খুন, গ্রেপ্তার স্বামী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অস্থিরতার মধ্যে এমপিদের সুযোগ-সুবিধা কমানোর দাবি মেনে নিল ইন্দোনেশিয়া

বিয়ের আলোচনার জন্য ডেকে যুবককে পিটিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার ৯

ইন্দোনেশিয়ায় অর্থমন্ত্রীর বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর ও লুটপাট

ভারত ও চীনের বন্ধুত্ব এবং ভালো প্রতিবেশী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ: শি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng