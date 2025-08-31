প্রেমিকার ফোন ব্যস্ত, পুরো গ্রামের বিদ্যুৎ কেটে দিল প্রেমিক

সিনেমায় দেখা অবাস্তব প্রেমের কাহিনি বাস্তব জীবনের প্রেমিক-প্রেমিকাকেও কখনো কখনো অনুপ্রাণিত করে ফেলে। আর তখনই ঘটে যায় আজব কিংবা ভয়ংকর সব ঘটনা। ঠিক তেমনই ঘটেছে এক প্রেমিকের ক্ষেত্রে।
সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, প্রেমিকার ফোন একটানা ব্যস্ত থাকায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে হাইটেনশন তার কেটে দিচ্ছেন এক যুবক। তার কেটে দেওয়ায় প্রেমিকার পুরো গ্রাম অন্ধকারে ডুবে যায়।
ভিডিওতে দেখা যায়, ওই যুবক হাতে বড় একটি লোহার তার কাটার যন্ত্র নিয়ে একের পর এক বিদ্যুতের তার কেটে চলেছেন। যদিও ঘটনাটি ঠিক কোন এলাকার, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
এই ভিডিও প্রকাশের পর নেটপাড়ায় কমেন্টের বন্যা বয়ে যায়। একজন লিখেছেন, ‘অনেক প্রেমিককে দেখেছি কিন্তু প্রেমের জন্য এমন পাগলামি এবারই প্রথম দেখলাম।’ আরেকজন রসিকতা করে লিখেছেন, ‘প্রেমিকরা সাধারণত নিজেদের শিরা কাটে, কিন্তু এ তো গোটা গ্রামের শিরা কেটে দিল।’
অন্য এক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, ‘কথায় বলে প্রেমে অন্ধ, কিন্তু এবার প্রেমে গোটা গ্রাম অন্ধ হয়ে গেল।’
উল্লেখ্য, এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়। ২০২২ সালে ভারতের বিহারের পূর্ণিয়া জেলার গণেশপুর গ্রামে এক ব্যক্তি প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ কেটে দিতেন, শুধু অন্ধকারে গোপনে বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ থাকলেও ওই গ্রামে দুই থেকে তিন ঘণ্টা অন্ধকার নেমে আসত। অবশেষে গ্রামবাসী রহস্য উদঘাটন করলে তার এই কাণ্ড ফাঁস হয়ে যায়।
সূত্র: এই সময়