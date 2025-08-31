সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে চীন সফর বাতিল করলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৯
ইন্দোনেশিয়ারপ্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো। ছবি: সংগৃহীত

সরকারবিরোধী বিক্ষোভ তীব্র হওয়ার প্রেক্ষাপটে ইন্দোনেশিয়ার সংসদ সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা বাতিল বাধ্য হয়েছেন প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো। সেই সঙ্গে ঘোলাটে এই পরিস্থিতিতে নিজের চীন সফর বাতিল করেছেন তিনি।

রোববার (৩১ আগস্ট) প্রাবোও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জরুরি বৈঠক করে বিক্ষোভকারীদের দাবিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন। সরকারবিরোধী বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে এটিকে একটি বড় ধরনের ছাড় হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা।

ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের আমন্ত্রণে প্রাবোও সুবিয়ান্তোর বেইজিংয়ে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের কথা ছিল। তার পরিবর্তে আজ রোববার স্থানীয় সময় বিকালের দিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুগিওনো এবং উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরমানাথ নাসির রোববার বিকালে চীনে পৌঁছান।

এর আগে শনিবার রাতে প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র প্রসেতিও হাদি নিশ্চিত করেন, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইন্দোনেশিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়া অস্থিরতার কারণে প্রেসিডেন্ট প্রাবোওকে চীনে সরকারি সফর বাতিল করতে হয়েছে।

হাদি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট সরাসরি অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে চান, যাতে অস্থিরতার সর্বোত্তম সমাধানের নেতৃত্ব দেওয়া যায়।'

প্রাবোওয়ের মুখপাত্র জোর দিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট সাবধানতার সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যাতে তার অনুপস্থিতি ইন্দোনেশিয়া-চীনের স্থায়ী সুসংগত সম্পর্কের ওপর প্রভাব না ফেলে।

তিনি আরও বলেন, 'প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো তাদের আমন্ত্রণ পূরণ করতে না পারার জন্য চীনা সরকারের কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়েছেন।'

২৫ আগস্ট জাকার্তায় পার্লামেন্ট সদস্যদের অনুমিত বিলাসবহুল ভাতার বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই আন্দোলন দ্রুত বান্দুং, পশ্চিম জাভা, সুরাবায়া, পূর্ব জাভা, যোগিয়াকার্তা, সোলো, মধ্য জাভা এবং মাকাসার, দক্ষিণ সুলাওসিসহ একাধিক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

২৮ আগস্ট রাতে জাকার্তায় পুলিশের গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে তরুণ আফান কুর্নিয়াওয়ানের মৃত্যু বিক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। ৩০ আগস্ট জনতা প্রাদেশিক পার্লামেন্ট ভবনসহ বেশ কয়েকজন আইনপ্রণেতার বাসভবনে অগ্নিসংযোগ-ভাঙচুর চালানোর পর উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

এশিয়া চীন বাতিল ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রীয় সফর প্রেসিডেন্ট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অমিত শাহের ‘শিরশ্ছেদ’ নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর মন্তব্যের পর ক্ষুব্ধ বিজেপি

ইঞ্জিনে ‘আগুনের ইঙ্গিত’ পেয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের জরুরি অবতরণ

অস্থিরতার মধ্যে এমপিদের সুযোগ-সুবিধা কমানোর দাবি মেনে নিল ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ায় অর্থমন্ত্রীর বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর ও লুটপাট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারত ও চীনের বন্ধুত্ব এবং ভালো প্রতিবেশী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ: শি

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ‘মাথা নত’ করবো না: ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী

সন্তানদের নিয়ে ৮০০ কিলোমিটার হাঁটলেন বাবা

শি-পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মোদি 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng