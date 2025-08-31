সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘যা আসছে তা কেউ থামাতে পারবে না’, অদ্ভুত ছবি শেয়ার দিলেন ট্রাম্প

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৩
ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে নিজের অদ্ভুত ছবিটি শেয়ার করেছেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে নিজের একটি অদ্ভুত ছবি পুনরায় শেয়ার করেছেন। পোস্টের ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'বিশ্ব শিগগিরই বুঝতে পারবে' এবং 'যা আসছে তা কেউ থামাতে পারবে না'।

ছবিতে দেখা যায়, ট্রাম্প পৃথিবীর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বর্গীয় আলো দেখছেন। তিনি তার হাত তুলে উপরের দিকে তাকাচ্ছেন।

বার্তা সংস্থা তাসের প্রতিবেদন অনুসারে, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম দিনে এই পোস্টটি করা হয়।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসত ২০টিরও বেশি দেশের নেতা এবং ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানরা এই শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব সংবাদ ট্রাম্প

