সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মিশরে যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে ৩ জন নিহত, বহু আহত

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৫
ট্রেনের সাতটি বগি লাইনচ্যুত হয়, যার মধ্যে দুটি উল্টে যায়। ছবি: সংগৃহীত

মিশরের পশ্চিমাঞ্চলে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে কমপক্ষে তিনজন নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনায় অন্তর ৯৪ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

রোববার (৩১ আগস্ট) কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শনিবার উত্তর উপকূলে অবস্থিত পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় প্রদেশ মাতরুহ থেকে রাজধানী কায়রো যাওয়ার সময় ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়।

ট্রেনের সাতটি বগি লাইনচ্যুত হয়, যার মধ্যে দুটি উল্টে যায়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তরের জন্য ৩০টি অ্যাম্বুলেন্স পাঠায়।

রেল কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণের জন্য এখন তদন্ত চলছে।

মিশরে ট্রেন লাইনচ্যুত এবং দুর্ঘটনা সাধারণ বিষয়। পুরাতন রেল ব্যবস্থা অব্যবস্থাপনায় জর্জরিত।

গত অক্টোবরে দক্ষিণ মিশরে কায়রোগামী একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের পেছনে একটি ট্রেন ধাক্কা দেয়। এতে কমপক্ষে ১ জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়।

২০২১ সালে দক্ষিণ মিশরে দুটি ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। এর ফলে কমপক্ষে ৩২ জন নিহত এবং ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার রেলপথ উন্নত করার জন্য উদ্যোগ ঘোষণা করেছে। প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি ২০১৮ সালে বলেছিলেন, দেশের অসুস্থ রেল নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণরূপে সংস্কারের জন্য প্রায় ২৫০ বিলিয়ন মিশরীয় পাউন্ড বা ৫.১৬ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

নিহত বিশ্ব সংবাদ ট্রেন দুর্ঘটনা মিসর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘যা আসছে তা কেউ থামাতে পারবে না’, অদ্ভুত ছবি শেয়ার দিলেন ট্রাম্প

অমিত শাহের ‘শিরশ্ছেদ’ নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর মন্তব্যের পর ক্ষুব্ধ বিজেপি

প্রেমিকার ফোন ব্যস্ত, পুরো গ্রামের বিদ্যুৎ কেটে দিল প্রেমিক

মেলানিয়া ট্রাম্প কি ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেতে পারেন?

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইঞ্জিনে ‘আগুনের ইঙ্গিত’ পেয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের জরুরি অবতরণ

ছেলের জন্মদিনের উপহারকে কেন্দ্র করে স্ত্রী ও শাশুড়ি খুন, গ্রেপ্তার স্বামী

অস্থিরতার মধ্যে এমপিদের সুযোগ-সুবিধা কমানোর দাবি মেনে নিল ইন্দোনেশিয়া

বিয়ের আলোচনার জন্য ডেকে যুবককে পিটিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার ৯

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng