নুরকে দেখতে ঢামেকে নাহিদ-সারজিস

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নেতারা। চীন সফর শেষে দেশে ফিরে এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি হাসপাতালে যান তারা।
রোববার (৩১ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে ঢামেকে যান তারা।
এসময় নাহিদ ইসলাম গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। একইসঙ্গে হামলায় জড়িতদের বিচার নিশ্চিতের দাবি জানান তিনি।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, যুগ্ম সদস্য সচিব মশিউর রহমান, জয়নাল আবেদীন শিশির, সংগঠক নাহিদ উদ্দিন তারেক প্রমুখ।