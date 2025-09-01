মেসিদের হারিয়ে লিগস কাপ চ্যাম্পিয়ন সিয়াটল সাউন্ডার্স

লিওনেল মেসির দল ইন্টার মায়ামি লিগস কাপের ফাইনালে সিয়াটল সাউন্ডার্সের কাছে ৩-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মেসির ৪৭তম শিরোপা জয়ের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হলো। এর আগে ২০২৪ সালে ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসি সাপোর্টার্স শিল্ড জিতেছিলেন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে সিয়াটলের লুমেন ফিল্ডে প্রায় ৭০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এই ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। যদিও ইন্টার মায়ামি ৬৮ শতাংশ বল দখলে রেখে এবং ১০টি শট নিয়ে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে, কিন্তু তাদের কোনো শটই লক্ষ্যে ছিল না। অন্যদিকে, মাত্র ৩২ শতাংশ বল দখলে রাখা সিয়াটল সাউন্ডার্স ১১টি শটের মধ্যে ৭টিই লক্ষ্যে রাখতে সক্ষম হয়। ম্যাচের ২৬ মিনিটে ওসাজে ডি রোজারিও হেডে গোল করে সিয়াটলকে এগিয়ে দেন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুটি গোল করে ওয়াশিংটনের ক্লাবটি জয় নিশ্চিত করে।
এই ম্যাচে মেসি তার স্বাভাবিক ছন্দ খুঁজে পাননি। পুরো ৯০ মিনিট মাঠে থেকে তিনি পাঁচটি শট নিয়েছিলেন, যার একটিও লক্ষ্যে ছিল না। তিনি কেবল একটি সুযোগ তৈরি করতে পেরেছিলেন এবং ছয়বার ড্রিবলের চেষ্টা করে মাত্র একবার সফল হন। ম্যাচের ৫০ মিনিটে গোলরক্ষককে একা পেয়েও মেসি গোল করতে ব্যর্থ হন। সুয়ারেজের বাড়ানো বলটি তিনি অবিশ্বাস্যভাবে পোস্টের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেন।
মেসির নিষ্প্রভ থাকার দিনে সিয়াটল সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেনি। ম্যাচের ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ক্রিস্টিয়ান রোলডান সিয়াটলের জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন। এরপর ম্যাচের ৮৯ মিনিটে পল রথরক আরেকটি গোল করে মায়ামির পরাজয়ের ক্ষত আরও বাড়িয়ে দেন।
ম্যাচ শেষে পরাজয়ের হতাশায় মায়ামির খেলোয়াড়রা সিয়াটলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ করতে হয়।