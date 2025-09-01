সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মেসিদের হারিয়ে লিগস কাপ চ্যাম্পিয়ন সিয়াটল সাউন্ডার্স

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:০৭
লিওনেল মেসি।

লিওনেল মেসির দল ইন্টার মায়ামি লিগস কাপের ফাইনালে সিয়াটল সাউন্ডার্সের কাছে ৩-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মেসির ৪৭তম শিরোপা জয়ের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হলো। এর আগে ২০২৪ সালে ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসি সাপোর্টার্স শিল্ড জিতেছিলেন।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে সিয়াটলের লুমেন ফিল্ডে প্রায় ৭০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এই ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। যদিও ইন্টার মায়ামি ৬৮ শতাংশ বল দখলে রেখে এবং ১০টি শট নিয়ে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে, কিন্তু তাদের কোনো শটই লক্ষ্যে ছিল না। অন্যদিকে, মাত্র ৩২ শতাংশ বল দখলে রাখা সিয়াটল সাউন্ডার্স ১১টি শটের মধ্যে ৭টিই লক্ষ্যে রাখতে সক্ষম হয়। ম্যাচের ২৬ মিনিটে ওসাজে ডি রোজারিও হেডে গোল করে সিয়াটলকে এগিয়ে দেন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুটি গোল করে ওয়াশিংটনের ক্লাবটি জয় নিশ্চিত করে। সিয়াটলের শিরোপা উদযাপন।

এই ম্যাচে মেসি তার স্বাভাবিক ছন্দ খুঁজে পাননি। পুরো ৯০ মিনিট মাঠে থেকে তিনি পাঁচটি শট নিয়েছিলেন, যার একটিও লক্ষ্যে ছিল না। তিনি কেবল একটি সুযোগ তৈরি করতে পেরেছিলেন এবং ছয়বার ড্রিবলের চেষ্টা করে মাত্র একবার সফল হন। ম্যাচের ৫০ মিনিটে গোলরক্ষককে একা পেয়েও মেসি গোল করতে ব্যর্থ হন। সুয়ারেজের বাড়ানো বলটি তিনি অবিশ্বাস্যভাবে পোস্টের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেন।

মেসির নিষ্প্রভ থাকার দিনে সিয়াটল সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেনি। ম্যাচের ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ক্রিস্টিয়ান রোলডান সিয়াটলের জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন। এরপর ম্যাচের ৮৯ মিনিটে পল রথরক আরেকটি গোল করে মায়ামির পরাজয়ের ক্ষত আরও বাড়িয়ে দেন।

ম্যাচ শেষে পরাজয়ের হতাশায় মায়ামির খেলোয়াড়রা সিয়াটলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ করতে হয়।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

ফুটবল লিওনেল মেসি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হামজার চোটে দুশ্চিন্তা, তবে স্বস্তির ইঙ্গিত

ভারতকে হারিয়ে সাফ মিশন শেষ করলো বাংলাদেশ

ভিনিসিয়ুসের গোলে টানা তিন জয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ

বকেয়া না দেওয়ায় বসুন্ধরা কিংসকে ফিফার নিষেধাজ্ঞা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পায়ের চোটে হামজাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা

স্পেনের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে বার্সার আধিপত্য 

ভুটানের বিপক্ষে ড্র করে শিরোপা হারানোর পথে বাংলাদেশ 

তর্কের মাঝে শেষ মরিনিয়োর তুর্কি মিশন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng