সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
দেশের বেশিরভাগ স্থানে আরও দুদিন চলবে রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরি

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩০
ফাইল ছবি

মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে সারাদেশে বৃষ্টি হচ্ছে, যা আরও দুদিন চলতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দেশের বিভিন্ন স্থানে থেমে থেমে বৃষ্টি হতে পারে, আবার রোদও দেখা দিতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে যে, আজ খুলনা ও রাজশাহী বিভাগ বাদে চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, বরিশাল এবং রংপুর বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবারও এই বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে।

আবহাওয়াবিদ আফরোজা সুলতানা জানান, মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হতে পারে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। তিনি আরও বলেন, গত বুধবার ভারতের ওডিশা উপকূলে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হলেও সেটি ছত্তিশগড়ের দিকে সরে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে, যার প্রভাব বাংলাদেশে তেমন পড়েনি। তবে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় গত কয়েক দিন তাপমাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

আবহাওয়া অধিদপ্তর অনুযায়ী, যদি কোথাও ৪৪ থেকে ৮৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়, তবে তাকে ভারী বৃষ্টিপাত হিসেবে ধরা হয়। আগামী দুই দিনে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ বিভাগে তুলনামূলক বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

জাতীয় আবহাওয়ার খবর আবহাওয়া অফিস ঝড় বৃষ্টির খবর

