যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ১০ মিনিট বন্ধ থাকার পর মেট্রোরেল চালু

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রায় দশ মিনিটের জন্য মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল। পরে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ একটি ত্রুটিপূর্ণ রেল মতিঝিল স্টেশনে সরিয়ে নেওয়ার পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের উপপ্রকল্প পরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. আহসানউল্লাহ শরিফী জানান, একটি ট্রেনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় সেটিকে মেরামতের জন্য মতিঝিল স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। মতিঝিল এবং আগারগাঁওয়ের মতো স্টেশনগুলোতে ট্রেন মেরামতের ব্যবস্থা আছে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সাময়িকভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয় অথবা গতি কমিয়ে দেওয়া হয়।
সকাল ৯টা ৫৮ মিনিটে উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠা একজন যাত্রী সাজেদুল ইসলাম জানান, ট্রেনে ওঠার পর সেটি প্রায় ১০ মিনিট বন্ধ ছিল। এরপর ট্রেনটি ছাড়লেও অনেক স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড় দেখা যায় এবং পরে পল্লবী স্টেশনে গিয়ে ট্রেনটি আবারও দুই মিনিটের জন্য থেমে থাকে, তবে এরপর আবার চলাচল শুরু হয়।