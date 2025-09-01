‘এর চেয়ে জঘন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগে দেখিনি’

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগে কিছু রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহল বাংলাদেশকে অস্থির করেছে বলে মন্তব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেছেন, ‘এই অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এর চেয়ে জঘন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমরা দেখিনি। প্রতিদিন আমাদের জান হাতে নিয়ে বের হতে হচ্ছে।’
রোববার (৩১ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ‘সারা দেশে শিক্ষকদের ওপর নিপীড়ন, নাগরিক কর্মসূচিতে হামলা এবং নুরুল হক নুরের ওপর সেনা-পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে’ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক আয়োজিত প্রতিবাদী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
সমাবেশে বক্তারা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সভা করতে গিয়ে হামলা এবং ঢাবি অধ্যাপক হাফিজুর রহমান কার্জনকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, ‘এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিরাপত্তা বিধানে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘পুরো বছরটা জুড়ে যখন শ্রমিক, তথ্য আপা, ইবতেদায়ি মাদরাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে তখন কিন্তু কাউকে আমরা কথা বলতে দেখিনি। এখন যেহেতু সরকারের উপদেষ্টারা নিন্দা জানাচ্ছেন যেখানে তাদের দায় হচ্ছে মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা। সেটা করতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার দায় তাদের নিতে হবে।’
অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেন, ‘এমন নাজুক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভেতরে আগামী নির্বাচন নিয়ে আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। অবিলম্বে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে। গণ-অভ্যুত্থানে মানুষের ক্ষোভ নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এখন কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু এখন শান্তির সময়, নির্মাণের সময়।’