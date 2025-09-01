সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘এর চেয়ে জঘন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগে দেখিনি’

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৭
ছবি: সংগৃহীত।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগে কিছু রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহল বাংলাদেশকে অস্থির করেছে বলে মন্তব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেছেন, ‘এই অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এর চেয়ে জঘন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমরা দেখিনি। প্রতিদিন আমাদের জান হাতে নিয়ে বের হতে হচ্ছে।’  

রোববার (৩১ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ‘সারা দেশে শিক্ষকদের ওপর নিপীড়ন, নাগরিক কর্মসূচিতে হামলা এবং নুরুল হক নুরের ওপর সেনা-পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে’ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক আয়োজিত প্রতিবাদী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

সমাবেশে বক্তারা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সভা করতে গিয়ে হামলা এবং ঢাবি অধ্যাপক হাফিজুর রহমান কার্জনকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, ‘এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিরাপত্তা বিধানে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘পুরো বছরটা জুড়ে যখন শ্রমিক, তথ্য আপা, ইবতেদায়ি মাদরাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে তখন কিন্তু কাউকে আমরা কথা বলতে দেখিনি। এখন যেহেতু সরকারের উপদেষ্টারা নিন্দা জানাচ্ছেন যেখানে তাদের দায় হচ্ছে মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা। সেটা করতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার দায় তাদের নিতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘কিছু রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগে বাংলাদেশকে অস্থির করে তুলছে। এই অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এর চেয়ে জঘন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমরা দেখিনি। প্রতিদিন আমাদের জান হাতে নিয়ে বের হতে হচ্ছে।’

অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেন, ‘এমন নাজুক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভেতরে আগামী নির্বাচন নিয়ে আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। অবিলম্বে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে। গণ-অভ্যুত্থানে মানুষের ক্ষোভ নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এখন কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু এখন শান্তির সময়, নির্মাণের সময়।’

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

রাজনীতি আইন-শৃঙ্খলা ঢাবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডাকসু নির্বাচনে ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট

হত্যাচেষ্টা মামলায় আদালতে ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জালাল

জালালকে নিয়ে পোস্ট করে হামলার শিকার ডাকসুর আরেক ভিপি প্রার্থী

রুমমেটকে টিউবলাইট দিয়ে আঘাত, ডাকসুর ভিপিপ্রার্থী জালাল হল থেকে বহিষ্কৃত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রুমমেটকে ছুরিকাঘাত: ডাকসুর ভিপি প্রার্থীকে পুলিশে দিলো প্রশাসন

সহনশীল না হলে ডাকসুতে তৃতীয় পক্ষ সুযোগ নেবে: ঢাবি উপাচার্য

ডাকসুতে স্বাধীন পর্যবেক্ষক ও সিসিটিভির ব্যবস্থা করতে হবে: সাদিক কায়েম

ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণা শুরু আজ, আচরণবিধিতে কড়াকড়ি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng