সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
ইসরায়েলি তেল ট্যাংকারে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইয়েমেন

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৯
ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি। ছবি: মেহের নিউজ

ইয়েমেনের হুথি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, লোহিত সাগরে ইসরায়েলের মালিকানাধীন একটি তেল ট্যাংকারে তারা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় জাহাজটি সরাসরি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। খবর মেহের নিউজের।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে ইয়েমেনি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, লোহিত সাগরের উত্তরাঞ্চলে একটি ইসরায়েলি তেলবাহী ট্যাংকারকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেন, 'ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর চলমান নির্যাতন, গাজায় জায়নবাদী বাহিনীর গণহত্যা ও দুর্ভিক্ষের জবাবে এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধযোদ্ধাদের প্রতি সংহতি জানিয়ে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে লোহিত সাগর ও আরব সাগরে ইসরায়েলি জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করার অবস্থান আমরা আবারও জোর দিয়ে জানাচ্ছি।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, ট্যাংকারটিকে সরাসরি লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে।

সারি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, গাজায় যুদ্ধ বন্ধ না হওয়া এবং ফিলিস্তিনিদের ওপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এ ধরনের সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অন্যদিকে, ব্রিটিশ মেরিটাইম সিকিউরিটি ফার্ম অ্যামব্রে জানিয়েছে, সৌদি আরবের ইয়ানবু বন্দর শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে লোহিত সাগরে লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী একটি ইসরায়েলি মালিকানাধীন ট্যাংকারের নিকটে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

