অবসর নেওয়া পূজারাকে নিয়ে মোদির আবেগঘন চিঠি 

কয়েকদিন আগেই সবধরণের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার চেতেশ্বর পূজারা। অবসর নেওয়ার কয়েক দিন পর ভারতের এই ক্রিকেটারকে নিয়ে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
ভারতের জার্সিতে মূলত টেস্ট ব্যাটার হিসেবেই নিজের জাত চিনিয়েছেন পূজারা। ২০১০ সালের অক্টোবরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাত্রা শুরুর পর ভারত হয়ে ১০৩টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। ৪৩.৬০ গড়ে, ১৯ সেঞ্চুরিতে ৭১৯৫ রান তার। এছাড়া ৫টি ওয়ানডে খেললেও, কোনো টি-টোয়েন্টি খেলার সুযোগ হয়নি তার।
দুর্দান্ত টেস্ট ক্যারিয়ারের জন্য পূজারাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন মোদি। চিঠিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘প্রিয় পূজারা, সব ধরনের ক্রিকেট (আসলে ভারতীয় ক্রিকেট) থেকে আপনার অবসরের ব্যাপারে জানতে পেরেছি। এই ঘোষণার পর, ভক্ত এবং ক্রিকেট মহল থেকে আপনার অসাধারণ সাফল্যের জন্য প্রশংসার ঝড় উঠেছে। অসাধারণ ক্রিকেট ক্যারিয়ারের জন্য আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।’
মোদি আরও লেখেন, ‘তোমার ক্যারিয়ারে অনেক ম্যাচ জিতেছো, অনেক রান করেছ। কিন্তু তোমার ব্যাটিংয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা যে শান্তি খুঁজে পেয়েছে, যেভাবে টিম নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে, সেটা কোনো সংখ্যা দিয়ে মাপা যায় না। জাতীয় দলের পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটেও একইভাবে খেলেছ তুমি। আশা করি আগামী দিনেও ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তুমি, অনুপ্রেরণা যোগাবে তরুণদের।’
চিঠিতে তিনি আরও লেখেন, ‘ক্রিকেটের ছোট ফরম্যাটের প্রাধান্যের যুগে আপনি ছিলেন দীর্ঘ ফরম্যাটের সৌন্দর্যের স্মারক। অদম্য মেজাজ এবং মনোযোগের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ব্যাট করার ক্ষমতা আপনাকে ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপের মূল ভিত্তি করে তুলেছিল।’ মোদির সেই চিঠি নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পূজারা।
২০২৩ সালের জুনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জাতীয় দলের হয়ে সবশেষ খেলেছিলেন পূজারা। এরপর আর জাতীয় দলে ডাক পাননি তিনি। গত ২৪ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে ভারতের জার্সি তুলে রাখার কথা জানান তিনি। পূজারা লেখেন, ‘ভারতের জার্সি গায়ে চাপিয়ে, জাতীয় সংগীত গেয়ে যতবার মাঠে নেমেছি, সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আসলে এই অনুভূতি কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব।’
তিনি আরও লেখেন, ‘কিন্তু যেমন বলা হয়, সব ভালো কিছুরই একদিন শেষ হয়। তাই অপরিসীম কৃতজ্ঞতা নিয়ে আমি ভারতীয় ক্রিকেটের সব সংস্করণ থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
