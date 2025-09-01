মেহেরপুরে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় একটি বিদেশি পিস্তল, ৩ রাউন্ড গুলি ও ২টি ম্যাগজিনসহ গোলাম মোস্তফা ডাকু (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী।
সোমবার (৩১ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে র্যাব ও সেনাবাহিনীর একটি যৌথ দল গাংনী পৌরসভার চৌগাছা গ্রামের ভিটাপাড়ায় তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। আটক গোলাম মোস্তফা মৃত আজিজুল হক খাকেনের ছেলে।
র্যাব সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১২ এর ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি-৩ ও গাংনী সেনাবাহিনীর সদস্যরা যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে গোলাম মোস্তফার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১টি বিদেশি পিস্তল, ৩ রাউন্ড গুলি ও ২টি ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গোলাম মোস্তফা স্বীকার করেছেন যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্রটি নিজের দখলে রেখেছিলেন এলাকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে।
র্যাব-১২ এর ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি-৩ এর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ওয়াহিদুজ্জামান জানান, আটক গোলাম মোস্তফার বিরুদ্ধে অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ও মাদক আইনে একাধিক মামলা রয়েছে।
ঘটনার বিষয়ে গাংনী থানায় ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।