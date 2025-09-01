সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চবি সংঘর্ষ: দুই শিক্ষার্থী লাইফ সাপোর্টে, একজনকে পাঠানো হয়েছে ঢাকায়

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪২
লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে ইমতিয়াজ আহমেদ ও মামুন মিয়াকে। ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই শিক্ষার্থী বর্তমানে পার্কভিউ হাসপাতালের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন। 

তারা হলেন- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ইমতিয়াজ আহমেদ ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের মামুন মিয়া। রোববার রাত থেকে তাঁদের লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, দুজনের মাথায় গুরুতর আঘাত ও রক্তক্ষরণ হওয়ায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। মামুনের অবস্থা কিছুটা ভালো হওয়ায় তার লাইফ সাপোর্ট খুলে নেওয়া হতে পারে। তবে ইমতিয়াজ এখনো আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন।

এছাড়া, সংঘর্ষে আহত আরও ছয় শিক্ষার্থী বর্তমানে পার্কভিউয়ের ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাতে-পায়ে আঘাত পেয়েছেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন।

অন্যদিকে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী নাইমুল ইসলামকে গুরুতর অবস্থায় ন্যাশনাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

চট্টগ্রাম সারাদেশ চবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেহেরপুরে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ একজন আটক

২৫০ মিটার কাঁচা রাস্তার জন্য ঘুরতে হয় ৭ কিলোমিটার

সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা হবে কিনা সিদ্ধান্ত অংশীজন সভায়

তিন বছর পেরিয়ে গেলেও বৃত্তির অর্থ পায়নি ১৯৪ শিক্ষার্থী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কেরানীগঞ্জে গ্রিল কেটে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের টাকা চুরি

কুমিল্লায় মা ও বোনকে কুপিয়ে হত্যা, ছেলে-পুত্রবধূ আটক

হাবিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী মারা গেছেন

বিএনপির নেতার বিরুদ্ধে কোটি টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng