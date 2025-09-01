চবি সংঘর্ষ: দুই শিক্ষার্থী লাইফ সাপোর্টে, একজনকে পাঠানো হয়েছে ঢাকায়

সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই শিক্ষার্থী বর্তমানে পার্কভিউ হাসপাতালের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন।
তারা হলেন- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ইমতিয়াজ আহমেদ ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের মামুন মিয়া। রোববার রাত থেকে তাঁদের লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে।
হাসপাতাল সূত্র জানায়, দুজনের মাথায় গুরুতর আঘাত ও রক্তক্ষরণ হওয়ায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। মামুনের অবস্থা কিছুটা ভালো হওয়ায় তার লাইফ সাপোর্ট খুলে নেওয়া হতে পারে। তবে ইমতিয়াজ এখনো আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন।
এছাড়া, সংঘর্ষে আহত আরও ছয় শিক্ষার্থী বর্তমানে পার্কভিউয়ের ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাতে-পায়ে আঘাত পেয়েছেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন।
অন্যদিকে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী নাইমুল ইসলামকে গুরুতর অবস্থায় ন্যাশনাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।