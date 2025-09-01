চীন সফরে শি জিনপিংয়ের প্রিয় গাড়ি ‘হংকি’-তে মোদি

সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে দুই দিনের সফরে চীনে অবস্থান করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ সময় তিনি ব্যবহার করছেন চীনের বিলাসবহুল লিমুজিন ‘হংকি এল৫’।
চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সরকারি গাড়ি হিসেবেই এটি বেশি পরিচিত এবং শুধুমাত্র চীনা শীর্ষ নেতৃত্ব কিংবা বাছাইকৃত বিদেশি অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত। এর আগে ২০১৯ সালে মহাবলীপুরমে মোদির সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিতে শি জিনপিং এই একই গাড়ি ব্যবহার করেছিলেন।
হংকি ব্র্যান্ডের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। ‘হংকি’ (উচ্চারণ: হং-চি) শব্দের অর্থ ‘লাল পতাকা’। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ফার্স্ট অটোমোবাইল ওয়ার্কস (এফএডব্লিউ) গ্রুপের অধীনে ১৯৫৮ সালে প্রথম গাড়িটি বাজারে আসে।
শুরুতে এটি শুধু কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের জন্য তৈরি হয়েছিল। দীর্ঘ সময় ধরে ‘মেড ইন চায়না’ স্বপ্নের প্রতীক হিসেবে পরিচিত হলেও ১৯৮১ সালে এর উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। পরে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি আবার বাজারে ফেরে। বর্তমানে এর সবচেয়ে পরিচিত ফ্ল্যাগশিপ মডেল হলো ‘এল৫’।
হংকি এল৫ এর নকশা ও বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৫.৫ মিটারের বেশি লম্বা এবং ৩ টনেরও বেশি ওজনের এই গাড়ি চালিত হয় ৬.০ লিটারের ভি১২ ইঞ্জিনে। এটি ৪০০-এর বেশি হর্সপাওয়ার উৎপাদন করতে সক্ষম এবং মাত্র ৮.৫ সেকেন্ডে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে পৌঁছায়। সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় প্রায় ২১০ কিলোমিটার। ভেতরের অংশে রয়েছে চামড়ার আসন, কাঠের নকশা, জেইড খোদাইসহ সাংস্কৃতিক ছোঁয়া।
পেছনের আসনগুলোতে ম্যাসাজ, হিটিং, ভেন্টিলেশন এবং বিনোদন ব্যবস্থা সংযুক্ত করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য এতে রয়েছে অল-হুইল ড্রাইভ, অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ কন্ট্রোল, পার্কিং সেন্সর ও ৩৬০-ডিগ্রি ক্যামেরা। দাম প্রায় ৫ মিলিয়ন ইউয়ান, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭ কোটি রুপি। এটিই বর্তমানে চীনের সবচেয়ে দামি উৎপাদিত গাড়ি।
১৯৫৮ সালে প্রথম হংকি মডেল ছিল সিএ৭২। এরপর ১৯৬৩ সালে আসে সিএ৭৭০, যার প্রায় ১৬০০ ইউনিট তৈরি হয়েছিল ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। এর সাঁজোয়া সংস্করণ রাষ্ট্রীয় নেতা ও বিদেশি অতিথিদের জন্য ব্যবহার হতো। মাও জেদং শুরুতে হংকি সমর্থন করলেও নিয়মিত ব্যবহার করেন ১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফরের পর থেকে।
পরবর্তী সময়ে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় ১৯৯৫ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত হংকি অডি ১০০ এবং লিঙ্কন টাউন কারের নকশা ব্যবহার করে গাড়ি তৈরি করে। তবে এইচকিউ৩ মডেলটি প্রত্যাশিত সাফল্য আনতে পারেনি। ২০১০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে হংকি নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে এইচ৭ এবং ফ্ল্যাগশিপ এল৫ লিমুজিনের মাধ্যমে।
২০১৮ সালে এফএডব্লিউ নতুন নকশা ও ‘মেড ইন চায়না’ বিলাসবহুল ভাবমূর্তি নিয়ে ব্র্যান্ডটিকে পুনর্গঠন করে। এতে বিক্রি দ্রুত বাড়তে থাকে—২০১৮ সালে ৩৩ হাজার থেকে ২০২১ সালে তা দাঁড়ায় ৩ লাখে। ২০২৩ সালে যুক্ত হয় অতি-বিলাসবহুল ‘গোল্ডেন সানফ্লাওয়ার’ সিরিজ এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য ‘নিউ এনার্জি’ লাইন। ২০২৪ সালে হংকির বিক্রি ছাড়িয়ে যায় ৪ লাখ ১১ হাজার ইউনিট। পাশাপাশি ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক হাজার বিদেশি শোরুম খোলার পরিকল্পনাও ঘোষণা করা হয়।
চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নিয়মিত জনসমাবেশে হংকি এল৫ ব্যবহার করেন। এছাড়া তিনি হংকি এন৭০১ নামের নতুন সাঁজোয়া লিমুজিনও ব্যবহার করছেন, যা প্রায়ই মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিখ্যাত গাড়ি ‘দ্য বিস্ট’-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়।