সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
রাজশাহীতে কিশোরের ব্যাগে মিললো বিদেশি অস্ত্র-গুলি

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫২
অস্ত্র-গুলিসহ আটক হওয়া নয়ন। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর বাঘায় দুটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন ও আট রাউন্ড গুলিসহ নয়ন হোসেন (১৬) নামে এক কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ। নয়নের ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে এসব অস্ত্র-গুলি উদ্ধার করা হয়েছে বলে ভাষ্য পুলিশের।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার  দিকে উপজেলার চকছাতারী এলাকার পাকা রাস্তা থেকে তাকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, সোমবার সকাল ১১টার দিকে রাজশাহী-ঈশ্বরদী মহাসড়কের চকছাতারী এলাকায় চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। একপর্যায়ে সকাল ১১টার দিকে ওই সড়ক দিয়ে বরফ জমানো মাছের ব্যাগ নিয়ে চারঘাটের দিকে যাচ্ছিল নয়ন। এ সময় তার মাছের ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে দুটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগজিন ও আট রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। তল্লাশি চলাকালে দৌঁড়ে পালানোর চেষ্টা করে নয়ন, পরে তাকে আটক করা হয়।

বাঘা থানার ওসি আ.ফ. ম. আসাদুজ্জামান জানান, নয়নকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মঙ্গলবার তাকে আদালতে পাঠানো হবে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র-গুলির উৎস জানতে কাজ করছে পুলিশ। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

পুলিশ রাজশাহী আটক অস্ত্র উদ্ধার

