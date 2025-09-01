সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নির্বাচন পেছানোর কোনো সুযোগ নেই: আইন উপদেষ্টা

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪১
ছবি: সংগৃহীত

আগামী ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নির্বাচন পেছানোর কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল।

সোমবার (০১ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। 

আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের যে অবস্থান সেটা আমরা বারবার বলেছি। আমরা ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের যত রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড আছে, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে। এখানে পেছানোর (নির্বাচন) কোনো সুযোগ নেই।’

তিনি বলেন, ‘আমরা সরকারের পক্ষ থেকে ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এটা আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বারবার বলেছেন। নির্বাচন কমিশনকেও সেরকম ইন্সট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। ওনারা সব পদক্ষেপ নিয়েছেন।’

অনেকে ভাবছে কেয়ারটেকার সরকার হবে, এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি এ ধরনের কোনো সম্ভাবনার ব্যাপারে অবগত না।’

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি

