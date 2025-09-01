কিংসের রবসন এখন মোহনবাগানে

আট মাসের বকেয়া বেতন না পাওয়ায় গেল বছর অভিমানে বসুন্ধরা কিংস ছেড়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রবসন আজেভেদো দ্য সিলভা রবিনিয়ো। কিংস ছেড়ে ২৯ বছর বয়সী এই তারকা পাড়ি জমিয়েছিলেন নিজ দেশ ব্রাজিলে। যোগ দিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান লিগের চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাব আগুয়া সান্তায়।
তবে সেই যাত্রা দীর্ঘ হয়নি, ক্লাবটিতে খেলেছেন ছয় ম্যাচ। আবারও এসেছেন এশিয়ান দক্ষিণ ফুটবলে। এবার নাম লেখালেন ভারতীয় ক্লাব মোহনবাগানে। ক্লাবটির সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করেছেন তিনি, যা গেল শনিবার এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে ক্লাবটি।
মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার বিষয়ে রবসন বলেন, 'এর আগে বসুন্ধরার হয়ে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলেছি। তখনই বুঝেছিলাম, মোহনবাগান ভারতের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী ও সফল ক্লাব। সেই ম্যাচে আমার পারফরম্যান্স নিশ্চয়ই সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মনে আছে। এবার সেই জার্সি গায়ে চাপিয়ে আরও বড় সাফল্য আনতে চাই।'