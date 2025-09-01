সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কিংসের রবসন এখন মোহনবাগানে

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৪
ছবি: সংগৃহীত

আট মাসের বকেয়া বেতন না পাওয়ায় গেল বছর অভিমানে বসুন্ধরা কিংস ছেড়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রবসন আজেভেদো দ্য সিলভা রবিনিয়ো। কিংস ছেড়ে ২৯ বছর বয়সী এই তারকা পাড়ি জমিয়েছিলেন নিজ দেশ ব্রাজিলে। যোগ দিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান লিগের চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাব আগুয়া সান্তায়। 

তবে সেই যাত্রা দীর্ঘ হয়নি, ক্লাবটিতে খেলেছেন ছয় ম্যাচ। আবারও এসেছেন এশিয়ান দক্ষিণ ফুটবলে। এবার নাম লেখালেন ভারতীয় ক্লাব মোহনবাগানে। ক্লাবটির সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করেছেন তিনি, যা গেল শনিবার এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে ক্লাবটি।

মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার বিষয়ে রবসন বলেন, 'এর আগে বসুন্ধরার হয়ে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলেছি। তখনই বুঝেছিলাম, মোহনবাগান ভারতের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী ও সফল ক্লাব। সেই ম্যাচে আমার পারফরম্যান্স নিশ্চয়ই সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মনে আছে। এবার সেই জার্সি গায়ে চাপিয়ে আরও বড় সাফল্য আনতে চাই।'

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ব্রাজিল ফুটবল বসুন্ধরা কিংস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ফাইনাল হেরে প্রতিপক্ষ কোচের মুখে সুয়ারেজের থুতু

ভিএআর বিতর্কের ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ালো বার্সেলোনা 

নেপালের বিপক্ষে অনিশ্চিত হামজা চৌধুরী 

মেসিদের হারিয়ে লিগস কাপ চ্যাম্পিয়ন সিয়াটল সাউন্ডার্স

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হামজার চোটে দুশ্চিন্তা, তবে স্বস্তির ইঙ্গিত

ভারতকে হারিয়ে সাফ মিশন শেষ করলো বাংলাদেশ

ভিনিসিয়ুসের গোলে টানা তিন জয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ

বকেয়া না দেওয়ায় বসুন্ধরা কিংসকে ফিফার নিষেধাজ্ঞা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng