সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৬
ছবি: সংগৃহীত

হাইকোর্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত হওয়ার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলপাড়া থেকে মিছিল বের করেছেন তারা। এদিকে শহীদুল্লাহ্ হল, ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে মিছিল বের হয়েছে। 

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে মিছিল বের হয়। এসময় শিক্ষার্থীদের ‘ডাকসু আমার অধিকার রুখে দেয় সাধ্য কার’, ‘হাইকোর্টের প্রহসন মানি না মানব না’, ‘এক এগারো রুখে দাও’ স্লোগান দিতে দেখা যায়।

মিছিলে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি, ন্যায্য অধিকার ডাকসু স্থগিত করার ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি। আমরা স্থগিত করার প্রতিবাদে নেমেছি।’

তফসিল অনুযায়ী, ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হওয়ার কথা ছিল। এই নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যে ছাত্রদল, ইসলামী ছাত্রশিবির ও গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ আলাদা প্যানেল দিয়েছে। বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলো দুটি প্যানেলে দিয়েছে। পূর্ণ ও আংশিক মিলিয়ে মোট প্যানেল ১০টির মতো।

এবার ডাকসুর ২৮টি পদের বিপরীতে মোট ৪৭১ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। এর মধ্যে নারী প্রার্থী ৬২ জন। আর সদস্যপদে সবচেয়ে বেশি ২১৭ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। আর ১৮টি হলে ১৩টি পদে মোট এক হাজার ৩৫ প্রার্থী চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

নির্বাচন ডাকসু

