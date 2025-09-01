বগুড়ায় স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন শীর্ষক আঞ্চলিক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

বগুড়ার স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পৌরসভার ভূমিকা বিষয়ক আঞ্চলিক প্রচারণা এবং সেমিনার আয়োজন করেছে বগুড়া পৌরসভা।
সোমবার (২৫ আগস্ট) শহীদ টিটু মিলনায়তনে এ প্রচারণা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় বগুড়া জেলার ১১ টি পৌরসভার ৬০ জন কর্মকর্তা এবং ব্যাবসায়ীদের জন্যে “স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালারও” উদ্বোধন করা হয়।
এ আয়োজনে সহযোগিতা করেছে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প- প্রবৃদ্ধি (PRABRIDDHI) যা অর্থায়ন করছে সুইজারল্যান্ড ও বাংলাদেশ সরকার, বাস্তবায়ন করছে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সুইসকন্ট্যাক্ট বাংলাদেশ।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বগুড়ার জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হোসনা আফরোজা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর মহাপরিচালক জীবন কৃষ্ণ সাহা রায়, বগুড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র রেজাউল করিম বাদশাহ, এবং সুইসকন্ট্যাক্ট–প্রবৃদ্ধি প্রকল্পের সিনিয়র অ্যাডভাইজার রোকন উদ্দিন আহমেদ। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, নারী উদ্যোক্তা প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধিসহ তিন শতাধিক অতিথি অংশগ্রহণ করেন।
সেমিনারে বগুড়া পৌরসভার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সফলতা ইত্যাদি উপস্থাপন করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীরা স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া, এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে ধারণা লাভ করেন।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, বগুড়া পৌরসভার প্রশাসক এবং স্থানীয় সরকার উপপরিচালক মোঃ মাসুম আলি বেগ (উপসচিব)। আলিবাবা ও উবারের উদাহরণ তুলে তিনি বলেন, “স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলো স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ধরনের উদ্যোগ শুধু কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে না, বরং ধীরে ধীরে বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসার পথে অগ্রসর হওয়ার ভিত্তি স্থাপন করে। প্রবৃদ্ধি প্রকল্প এসব ক্ষুদ্র উদ্যোগকে সহায়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে কাজ করছে।
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর অন্যতম দায়িত্ব হলো বিনিয়োগ প্রমোশন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জীবন কৃষ্ণ সাহা রায় বলেন, “বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি দেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে আমরা উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করছি। জাতীয় পর্যায়ে সংস্কার বাস্তবায়ন হলেও স্থানীয় পর্যায়ে এর সফলতা নির্ভর করে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমের ওপর। প্রবৃদ্ধি প্রকল্প এই ব্যবধান কমাতে কাজ করছে। ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়ন ছাড়া স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করা সম্ভব নয়। শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করাই হবে টেকসই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।”
সুইসকন্ট্যাক্ট – প্রবৃদ্ধি প্রকল্পের সিনিয়র অ্যাডভাইজার রোকন উদ্দিন আহমেদ, স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে বাংলা এলইডি মডেল ও বিভিন্ন পৌরসভার কার্যক্রম তুলে ধরে বিশেষ উপস্থাপনা প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন - “বাংলাদেশি এলইডি মডেল এখন স্থানীয় সরকারের কাছে প্রমাণ করেছে যে, সঠিক কৌশলে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।”
এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র রেজাউল করিম বাদশা। বগুড়া পৌরসভায় প্রবৃদ্ধি প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা শাহজাহান আলম। এছাড়া, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর উন্নয়নে প্রবৃদ্ধির ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল মেশিনারি মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (BAMMA)-এর সাধারণ সম্পাদক রাজেদুর রহমান রাজু।
ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী স্থানীয় পণ্য ও বাণিজ্য মেলা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। স্থানীয় প্রায় এক হাজারের বেশি মানুষ মেলায় অংশগ্রহন করেন। নারী উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থানীয় উদ্যোক্তা উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় স্পিরিটেড বিডি, আই ফার্মার এবং এম আই টি পার্ক মেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। উদ্যোক্তারা নিজস্ব পণ্য ও সেবা প্রদর্শনের পাশাপাশি ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পান।
তাছাড়া মেলায় বগুড়া পৌরবাসী সরাসরি পৌরসভার বুথ থেকে ‘ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টার’ সহ ট্রেড লাইসেন্স, হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ ইত্যাদি বিভিন্ন নাগরিক সেবা গ্রহণ করেন। এছাড়া স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে পারে। দিনব্যাপী আয়োজনে স্থানীয় সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা অংশগ্রহণকারীদের কাছে অনুষ্ঠানটিকে আরও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তোলে।