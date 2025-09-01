ইসরায়েলি হামলায় ১১ জন মন্ত্রী নিহত, নিশ্চিত করল হুথিরা

ইয়েমেনের হুথি-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলো পরিচালনার জন্য গঠিত সরকারের ১১ জন মন্ত্রী নিহত হয়েছেন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) হুথি মালিকানাধীন সংবাদ সংস্থা সাবা এ খবর জানিয়েছে।
গত ২৮ আগস্ট ইয়েমেনের রাজধানী সানায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতদের মধ্যে রয়েছেন- বিচারমন্ত্রী মুজাহিদ আহমেদ, অর্থনীতিমন্ত্রী মঈন আল-মাহাকরি, কৃষিমন্ত্রী রাদওয়ান আল-রুবাই, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জামাল আমের, জ্বালানিমন্ত্রী আলী হাসান, সংস্কৃতিমন্ত্রী আলী আল-ইয়াফেই, শ্রমমন্ত্রী সামির বাজালা, তথ্যমন্ত্রী হাশেম শরফ আল-দিন এবং ক্রীড়ামন্ত্রী মোহাম্মদ আল-মাওলিদ। সেই সঙ্গে মন্ত্রী পদমর্যাদার সরকারি অফিসপ্রধান মোহাম্মদ আল-কাসবি এবং সচিব জাহিদ আল-আমদি প্রাণ হারান।
এর আগে রুশ বার্তা সংস্থা তাসকে হুথির একটি সূত্র শনিবার প্রধানমন্ত্রী আহমেদ গালেব আল-রাহাবির মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তারর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ফার্স্ট ডেপুটি মোহাম্মদ মিফতাহ।
ইসরায়েলি হামলার পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে, হুথি প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ নাসের আল-আতিফি বেঁচে গেছেন। তবে বিভিন্ন সূত্রে তার মৃত্যুর খবর এসেছে।
২৮ আগস্ট বিদ্রোহী নেতা আব্দুল মালিক আল-হাউথি যখন টেলিভিশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন ইসরায়েলি বিমান হুতি-নিয়ন্ত্রিত রাজধানী সানায় হামলা চালায়।
দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী দাবি করেছে, হামলাটি হুতিদের সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে করা হয়েছিল। ইসরায়েলি বিমান কমপক্ষে দশটি হামলা চালিয়েছে, যেখানে হুথি কর্মকর্তারা নেতার ভাষণ দেখার জন্য জড়ো হয়েছিল।