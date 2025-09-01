ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার মানিকদহ ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামে একটি গাছের মগডাল থেকে রচমত সর্দার (৪০) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার শাদীপুর পশ্চিমপাড়া এলাকার মৃত মোচন সর্দারের ছেলে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গ্রামের একটি মেহগনি বাগানের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ ফুট উঁচু একটি মেহগনি গাছের মগডাল থেকে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা লাশটি উদ্ধার করেন। এর আগে স্থানীয়রা গাছে ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন।
ভাঙ্গা থানার ওসি মো. আশরাফ হোসেন জানান, পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত শুক্রবার রচমত সর্দার বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। আজ সকালে স্থানীয়রা গাছের মগডালে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে আমাদের খবর দেন। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছি এবং ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।