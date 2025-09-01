সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাছের মগডাল থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৭

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার মানিকদহ ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামে একটি গাছের মগডাল থেকে রচমত সর্দার (৪০) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার শাদীপুর পশ্চিমপাড়া এলাকার মৃত মোচন সর্দারের ছেলে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গ্রামের একটি মেহগনি বাগানের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ ফুট উঁচু একটি মেহগনি গাছের মগডাল থেকে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা লাশটি উদ্ধার করেন। এর আগে স্থানীয়রা গাছে ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন।

ভাঙ্গা থানার ওসি মো. আশরাফ হোসেন জানান, পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত শুক্রবার রচমত সর্দার বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। আজ সকালে স্থানীয়রা গাছের মগডালে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে আমাদের খবর দেন। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছি এবং ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ ফরিদপুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চবি সংঘর্ষ: দুই শিক্ষার্থী লাইফ সাপোর্টে, একজনকে পাঠানো হয়েছে ঢাকায়

মেহেরপুরে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ একজন আটক

২৫০ মিটার কাঁচা রাস্তার জন্য ঘুরতে হয় ৭ কিলোমিটার

তিন বছর পেরিয়ে গেলেও বৃত্তির অর্থ পায়নি ১৯৪ শিক্ষার্থী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কেরানীগঞ্জে গ্রিল কেটে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের টাকা চুরি

কুমিল্লায় মা ও বোনকে কুপিয়ে হত্যা, ছেলে-পুত্রবধূ আটক

হাবিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী মারা গেছেন

বিএনপির নেতার বিরুদ্ধে কোটি টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng