সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলায় পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিসের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বর্তমান বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস সুনামগঞ্জ জেলা শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা রহমত আলীকে আটক করেছে পুলিশ।
রোববার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের চামতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ আগস্ট চামতলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে শিক্ষক মাওলানা রহমত আলীর বিরুদ্ধে। অভিযোগের বিষয়টি স্থানীয়ভাবে গোপন রাখার চেষ্টা চললেও, রোববার সকালে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক সালিশ বৈঠকে জনতার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
এ সময় স্থানীয় জনতা ও অভিভাবকরা অভিযুক্ত শিক্ষককে মাদ্রাসার অফিসকক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখেন। পরে দোয়ারাবাজার থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুল হক পুলিশ ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে আটক করেন।
গ্রেপ্তারকৃত মাওলানা রহমত আলী লক্ষীপুর ইউনিয়নের শুড়িগাঁও জামে মসজিদের ইমাম এবং চামতলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক। তিনি হাবিবনগর গ্রামের মৃত সিরাজ আলীর ছেলে।