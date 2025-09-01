সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে খেলাফত মজলিসের নেতা আটক

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৬

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলায় পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিসের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বর্তমান বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস সুনামগঞ্জ জেলা শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা রহমত আলীকে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার লক্ষীপুর ইউনিয়নের চামতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ আগস্ট চামতলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে শিক্ষক মাওলানা রহমত আলীর বিরুদ্ধে। অভিযোগের বিষয়টি স্থানীয়ভাবে গোপন রাখার চেষ্টা চললেও, রোববার সকালে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক সালিশ বৈঠকে জনতার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এ সময় স্থানীয় জনতা ও অভিভাবকরা অভিযুক্ত শিক্ষককে মাদ্রাসার অফিসকক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখেন। পরে দোয়ারাবাজার থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুল হক পুলিশ ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে আটক করেন।

গ্রেপ্তারকৃত মাওলানা রহমত আলী লক্ষীপুর ইউনিয়নের শুড়িগাঁও জামে মসজিদের ইমাম এবং চামতলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক। তিনি হাবিবনগর গ্রামের মৃত সিরাজ আলীর ছেলে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ সুনামগঞ্জ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গোবিন্দগঞ্জে বাস চাপায় এক নারী নিহত, ৩ ঘন্টা মহাসড়ক অবরোধ

অবৈধ মাইক্রোস্ট্যান্ড উচ্ছেদের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাঙচুর, সড়ক অবরোধ

চৌহালীতে যমুনা তীর সংরক্ষণ বাঁধে ৪৫ মিটার ধস

খুলনায় নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাছের মগডাল থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চবি সংঘর্ষ: দুই শিক্ষার্থী লাইফ সাপোর্টে, একজনকে পাঠানো হয়েছে ঢাকায়

মেহেরপুরে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ একজন আটক

২৫০ মিটার কাঁচা রাস্তার জন্য ঘুরতে হয় ৭ কিলোমিটার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng