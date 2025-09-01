সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চৌহালীতে যমুনা তীর সংরক্ষণ বাঁধে ৪৫ মিটার ধস

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৫

সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলা সদরের জোতপাড়া এলাকায় যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত তীর সংরক্ষণ বাঁধে ধস দেখা দিয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই ধসের বিস্তৃতি দাঁড়ায় প্রায় ৪৫ মিটার পর্যন্ত।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন ধরে যমুনা নদীতে পানির প্রবাহ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় এবং তীব্র স্রোতের কারণে বাঁধের বাম তীরে এই ধসের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ধস ঠেকাতে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) এখনও কোনো তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী। এতে তীরবর্তী মানুষের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

দুপুরে ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন চৌহালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের আশ্বস্ত করে জানান, সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। আশা করছি, তারা দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এদিকে সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মোখলেছুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। প্রায় ৪০–৪৫ মিটার এলাকা ধসে গেছে। আগামীকাল (মঙ্গলবার) থেকে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করা হবে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ সিরাজগঞ্জ নদী ভাঙন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অবৈধ মাইক্রোস্ট্যান্ড উচ্ছেদের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাঙচুর, সড়ক অবরোধ

খুলনায় নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে খেলাফত মজলিসের নেতা আটক

গাছের মগডাল থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চবি সংঘর্ষ: দুই শিক্ষার্থী লাইফ সাপোর্টে, একজনকে পাঠানো হয়েছে ঢাকায়

মেহেরপুরে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ একজন আটক

২৫০ মিটার কাঁচা রাস্তার জন্য ঘুরতে হয় ৭ কিলোমিটার

তিন বছর পেরিয়ে গেলেও বৃত্তির অর্থ পায়নি ১৯৪ শিক্ষার্থী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng